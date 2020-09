Conferenza FONSECA: “Dzeko è molto motivato. Ecco la formazione che giocherà domani. Di mercato non parlo, penso solo alla Juve”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus. Il tecnico, al centro delle voci riguardo a un possibile cambio in panchina in caso di passo falso, risponde alle domande dei giornalisti sull’impegno di domani e sul suo futuro alla guida dei giallorossi:

Sky Sport: “Dzeko poteva giocare con la Juve, Milik aveva fatto le visite con la Roma. In questi giorni ha parlato con Edin, è motivato?”

“Sì, ci ho parlato spesso ed è molto motivato. Giocherà domani”

Sky Sport: “Kumbulla è pronto per giocare dall’inizio? Sarà sempre difesa a tre?”

“Se non succede nulla, giocheranno: Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko”.

Gazzetta dello Sport: “Ha chiesto a Dzeko di entrare e lui si è rifiutato?”

“Non è vero”.

Ansa: “Mkhitaryan falso nuovo è solo una soluzione di emergenza o serve un altro centravanti?”

“Mi è piaciuto, ma con Dzeko non ha senso pensare a lui come un nove. Il nostro attaccante è Dzeko”.

Corriere della Sera: “Era l’anno zero quello scorso, ora a che punto siamo?”

“Stiamo meglio. La prima partita da quando sono arrivato e quella di Verona la squadra sta meglio. Questo è quello che conta per me”.

Corriere dello Sport: “Quanti giocatori mancano alla Roma a dieci giorni dalla fine del mercato?”

“Io sono totalmente focalizzato sulla partita di domani, non voglio parlare di mercato”

Il Romanista: “Su Smalling era ottimista, poi cos’è successo? A che punto è la trattativa?”

“Sto pensando solo alla partita di domani, difficile e importante. Abbiamo lavorato molto e ho fiducia nei giocatori che giocheranno domani”.

La Repubblica: “Ha parlato con Friedkin? Qual è l’obiettivo stagionale e la squadra è attrezzata per raggiungerlo?”

“Dal primo giorno che stanno qui parlo tutti i giorni con loro, stiamo lavorando per una squadra più forte. L’obiettivo è fare meglio dell’altra stagione”.

Tele Radio Stereo: “Bruno Peres e Karsdorp come stanno?”

“Peres non è pronto, lavora da una settimana sola. Karsdopr ha fatto un lavoro individuale ieri, non è pronto”.

Centro Suono Sport: “Pressing alto per mettere in difficoltà la squadra di Pirlo?”

“Non modificheremo la nostra identità perchè giochiamo contro la Juve. Presseremo ma alti, ma saremo equilibrati. Quando avremo la possibilità di pressare alto, lo farà”

Roma Radio: “Cosa cambia con Pellegrini al fianco di Veretout?”

“Possiamo uscire più veloci per l’attacco, possiamo avere un uomo più vicino ai tre in attacco”.

Roma TV: “Che Juve si aspetta domani? Che differenze ci sono rispetto a quella dell’anno scorso?”

“Pirlo avrà un grande futuro, è una squadra che pressa forte, specie sulle fasce laterali. Ho visto una squadra molto dinamica”.

Redazione Giallorossi.net