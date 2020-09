Capello: “È vero che dissi ‘mai alla Juve’, ma non c’è nulla da spiegare. Il mio ciclo alla Roma era finito”

NOTIZIE AS ROMA – Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club ed è tornato sul suo trasferimento da allenatore dalla Roma alla Juve nel 2004. Queste sono state le sue parole:

“E’ vero che dissi “mai alla Juve”. Ma non c’è nulla da spiegare: al tempo con la Roma eravamo in lotta con la Juve per alcuni giocatori, lo stesso Chiellini che era d’accordo con noi, poi è arrivato Moggi a piedi uniti… C’era una grande rivalità.

Poi quando ho deciso di andare alla Juve sono stati loro che mi hanno chiamato. E soprattutto perché ho capito che era finito il mio ciclo romanista”.

Fonte: Deejay Football Club