Roma-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Zero dubbi nella Roma: Fonseca oggi ha reso pubblica la formazione che giocherà domani sera, salvo contrattempi dell’ultima ora. In porta spazio ancora a Mirante, mentre in difesa esordio per Kumbulla, con Ibanez e Mancini a completare il reparto.

A destra tocca a Santon , dato che Karsdorp e Bruno Peres sono indisponibili, con Spinazzola confermato a sinistra. A centrocampo Pellegrini scalza Diawara in regia. Accanto a lui l’intoccabile Veretout. Sulla trequarti l’esperienza e la vivacità di Mikhitaryan e Pedro, con Dzeko che torna a guidare l’attacco dopo le voci di mercato che lo hanno riguardato.

Nella Juventus invece Pirlo dovrebbe affidarsi alla stessa formazione che ha battuto la Sampdoria all’esordio: confermato dunque Frabotta a sinistra, con Cuadrado a destra. Ramsey agirà da trequartista alle spalle di Ronaldo e Kulusevski.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Juventus, match che si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 20:45, diretta Tv su Sky Sport:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Giallorossi.net – A. Fiorini