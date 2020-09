Serie A, l’Atalanta riparte in quarta: il Torino si arrende in casa (2-4)

ALTRE NOTIZIE – L’Atalanta riparte da dove aveva finito: nell’anticipo del sabato pomeriggio i nerazzurri passano sul campo di un volenteroso Torino che deve arrendersi di fronte alla prepotenza mostrata dai ragazzi di Gasperini.

Primo tempo a dir poco pirotecnico: segna subito Belotti, ma passa appena un minuto e una magia di Gomez (destro a giro dalla distanza) rimette subito la partita in equilibrio. Poi è Muriel con un gran destro in diagonale a portare avanti l’Atalanta.

La squadra di Gasperini gioca un gran calcio e trova anche il gol del 3 a 1 con Hateboer. Prima dell’intervallo però arriva la doppietta di Belotti, rapace di testa, a ridare speranze ai suoi. Nelle ripresa l’Atalanta ricomincia a macinare gioco e a spingere sull’acceleratore, e al 55′ segna la rete del 4 a 2 con De Roon. Il match si spegne, il Toro alza bandiera bianca mentre gli ospiti tengono il campo con personalità ma senza affondare il colpo.

L’Atalanta riparte fortissimo, mettendo in campo una prestazione superlativa per il gioco espresso e per la solita, incredibile facilità con cui trova la via del gol. L’impressione è che anche quest’anno i bergamaschi saranno protagonisti del campionato. Juventus e Inter sono avvertite.

Giallorossi.net – G. Pinoli