Roma, ecco Dahl per completare la sinistra. Incursioni e cross: così ha stregato Ghisolfi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Piovono conferme: Florent Ghisolfi sta per chiudere l’acquisto Samuel Dahl, 21 anni, terzino sinistro del Djugarden. Una promessa: in Svezia sono pronti a scommettere che sarà il futuro della Nazionale sulla fascia mancina.

Il nuovo ds giallorosso lo ha scelto per rimpiazzare Spinazzola e fornire a De Rossi un’alternativa ad Angeliño. La Roma ha infatti superato la concorrenza di West Ham, Dinamo Zagabria e Basaksehir per il giovane esterno mancino. Ghisolfi lo segue da tempo ed è pronto a rinforzare a Roma la colonia degli under 25 destinati a far crescere il valore tecnico del club ed abbassare il monte ingaggi.

Voci discordanti sul prezzo dell’affare: secondo alcuni quotidiani l’affare dovrebbe concludersi intorno ai 3,5 milioni, secondo altri a cifre decisamente più basse. Il Messaggero ad esempio parla di trattativa destinata a chiudersi per 1,5 milioni. Tanto che Dahl non dovrebbe essere nemmeno la prima riserva di Angelino, ma una scommessa che andrebbe a unirsi a quelli che hanno terminato il percorso nelle giovanili e si stanno approcciando al grande al calcio. Per completare la corsia sinistra dunque, oltre a Dahl, potrebbe arrivare anche un altro terzino sinistro più esperto: restano in corsa le candidature di Robin Gosens e Sergi Cardona.

Tornando a Dahl, il classe 2003 nella stagione attuale (in Svezia il campionato inizia a gennaio e prosegue per tutta l’estate) ha collezionato già 13 presenze (tutte da titolare), registrando anche due assist per il club attualmente secondo in Allsvenskan (dove domina incontrastato il Malmoe). A inizio anni è inoltre arrivato il debutto con la nazionale maggiore, dove ha giocato contro l’Estonia nell’amichevole vinta 2-1 per la squadra gialloblu. Capace di giocare anche come esterno, Dahl predilige il gioco offensivo, sfruttando anche l’incursione palla al piede, fiore all’occhiello del suo repertorio. Dopo aver convinto nel campionato svedese, Samuel è ora chiamato a dimostrare di essere all’altezza della Serie A e delle coppe europee

Fonti: Il Tempo/ Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!