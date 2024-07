Le Fée il gladiatore: contrasti, assist e grinta. Un leader per la Roma

NOTIZIE AS ROMA – Si racconta che sia bello a vedersi, che tocchi bene il pallone e che abbia anche grande qualità ogni volta che entro in suo possesso. Insomma, che sia un giocatore tecnico, non a caso nella sua carriera nasce trequartista per arretrare poi il suo raggio d’azione.

Del resto è stato lo stesso Le Fée a ufficializzare questo suo aspetto, nella prima intervista rilasciata in giallorosso e pubblicata mercoledì scorso dai canali ufficiali del club. “Tra i miei valori c’è quello di essere un lottatore – le parole del centrocampista francese – Per questo, oltre alle mie qualità tecniche, spero di portare a Roma anche la mia capacità di saper lottare. In campo do sempre il massimo“. E andiamo a vedere perché.

I numeri, appunto. Quelli che ci danno un volto diverso di Le Fée sono i contrasti, dove nella stagione vissuta al Rennes ne ha vinti 39 su 56, per una percentuale del 69,6%. Non pochi, insomma. Anzi, considerando il fatto che il francese è essenzialmente un giocatore di costruzione, sono anche molti. Per intenderci, lo scorso anno Cristante ne ha vinti 53 su 96 (55,2%), mentre Paredes 47 su 73 (64,4%), tanto per intenderci. Insomma, rispetto a due dei suoi nuovi compagni Le Fée ha contrastato meglio.

Fonte: Gazzetta dello Sport

