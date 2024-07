Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Interesse concreto per Soulé, si attende un’offerta ufficiale”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma ha un interesse concreto per Matias Soulè, 21 anni, esterno destro di piede mancino in forza alla Juventus.

A confermarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X. Il club giallorosso non ha ancora avanzato proposte ufficiali ai bianconeri, che chiedono 35/40 milioni di euro per il talento argentino.

Su Soulé c’è anche il forte interesse della Premier League, con il Leicester in prima linea che spinge per avere il calciatore, lo scorso anno in prestito al Frosinone. La Roma, riferisce Fabrizio Romano, vede il giovane esterno argentino come una soluzione ideale per le fasce laterali d’attacco, in attesa che Ghisolfi avanzi un’offerta ufficiale alla Juventus.

🇦🇷 AS Roma have genuine interest in Matias Soulé. No formal proposal sent to Juventus, as they insist on €35/40m initial request.

There’s also genuine interest from Premier League clubs, Leicester keep insisting. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

AS Roma see Soulé as ideal solution, waiting on formal bid. pic.twitter.com/aN1QWft7ld

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024