Roma, il mercato di Fonseca

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Il mercato secondo Fonseca. Il portoghese aspetta di sapere quando potrà riprendere gli allenamenti, ma intanto è già al lavoro per la Roma del futuro.

Dopo il primo anno di Serie A conosce meglio il calcio italiano ed è convinto di far crescere la squadra, considerato che la sua conferma è sicura. L’allenatore vuole inserire giocatori di esperienza in un gruppo di giovani che cresceranno per creare un mix più competitivo.

Fonseca proverà a chiedere a tutti i costi il rinnovo di Smalling, fondamentale. L’operazione però non è semplice. A centrocampo ha poi avuto rassicurazioni da Pellegrini e Zaniolo sulla loro permanenza.

Sul fronte partenze, potrebbero lasciare Under e Spinazzola, che faticano ad entrare nel suo progetto. In difesa le scommesse potrebbero essere due giovani terzini, Carlos Augusto del Corinthians e Ruiz Montero del Valencia. A centrocampo invece si punta al ritorno di Frattesi e all’aggiunta di Gravenberch.

(Corriere dello Sport, G. D’Ubaldo)