“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Roma tra quelle che vogliono riprendere a giocare? Farebbe come Lotito”, PETRUCCI: “Se l’affare con Friedkin salta non è per colpa di Pallotta”, TRANI: “Ma quale Gotze, sarebbe un miracolo vendere metà degli esuberi”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Ognuno racconterà la sua versione, ma se salterà e non è detto che sia così anche siamo obbligati a ragionare su questo scenario, visto che l’affare è finito su un altro binario. Non è colpa di nessuno, capisco tutte e due le parti, sia chi voleva comprare e chi voleva vendere. La cosa importante è che chi guiderà la Roma faccia il bene della Roma, e continuo a pensare che il cambio sarebbe un bene per la Roma… ”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Se l’affare salta è Pallotta che non vende o Friedkin che non compra? Perchè la frenata l’ha fatta Friedkin, più o meno giustamente… L’arrivo di Friedkin sarebbe un bene della Roma? Fino alla prima cessione, fino alla prima plusvalenza…Se la Roma decidesse di ricominciare a giocare e si schierasse nello schieramento di quelli che spingono per la ripresa del campionato, io non sarei d’accordo, farebbe come Lotito, loro per lo scudetto, e noi per il quarto posto…io non sarei contento…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Se dovesse saltare il passaggio di proprietà non sarebbe colpa di Pallotta…è evidente che è Friedkin che non compra… Poi daranno in collo a Pallotta anche stavolta se la cosa sfuma, ma lui l’offerta l’aveva accettata… Ora non è Pallotta che rilancia, ma quell’altro che si ritira…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Leggo di Goetze, Pedro…tutto bello, ma vi rendete conto di quanto guadagnano questi giocatori? La Roma sta cercando di capire come liberarsi di giocatori che guadagnano troppo e non solo di quelli che ha, ma anche di quelli che tornano! Ma Nzonzi, Gonalons, Olsen… Fonseca vorrebbe due terzini nuovi, ma qua ti tornano Karsdorp, e anche Florenzi… Se dovessi fare un augurio alla gestione attuale della Roma, è che la metà dei giocatori che vorrebbero piazzare altrove, tra Pastore, Fazio Jesus, Perotti, Gonalosn, Nzonzi, riesca a farlo…nella metà…già sarebbe il più grande acquisto della Roma della prossima stagione. Poi puoi rinforzarla con tanti giovani che possono tornare qui, tipo Frattesi…

Paolo Cento (Rete Sport): “Giusto tenere chiuso fino al 3 maggio, ma poi qui a Roma bisogna riaccendere i motori seppur con delle regole. Perchè mi preoccupa vedere tutta questa gente in giro con la macchina, c’era quasi il traffico di ritorno, e mi sembra strano che siano tutti medici o professionisti dell’informazione. Ma dal 4 maggio vanno riviste le riaperture di alcune attività commerciali… Poi certo, c’è il problema del distanziamento anche sui trasporti pubblici, ma quello è un problema che ci sarà anche a luglio o a settembre… La Roma? Si parla di nomi, ma realtà è che il passaggio di proprietà nella migliore delle ipotesi è sospeso. E quando si ripartirà non sarà una passeggiata di salute per Pallotta vendere la Roma… ”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Goetze? Io sono un suo fan, ma bisogna dire la verità: dopo il gol al mondiale ha vissuto una parabola discendente continua…”

David Rossi (Roma Radio): “A me stare a casa piace, non mi sento prigioniero e non è che sto male. Ma so che c’è anche chi è abituato a ritmi diversi e quantomeno gli fa strano stare a casa tutto questo tempo… Questo è un problema che riguarderà tutti e troveranno una soluzione per creare un modo per ammortizzare il danno economico creato…”

Roberto Renga (Radio Radio): “A me mancano le passeggiate al mare, e di vedere mio figlio, che non vedo da dicembre. Di certo non mi manca il calcio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Cosa mi manca? Troppo facile, mia figlia…e miei nipoti, la mia famiglia. Ma penso sia un sentimento comune. Certamente mi manca anche il calcio, anche se non è al primo posto. Mi mancano le litigate del lunedì, se quello poteva essere o no un rigore…”

Franco Melli (Radio Radio): “Mi manca la varietà dei giorni, che invece ora sono tutti uguali. E i pensieri brutti prevalgono su quelli belli. E soprattutto c’è un senso di solitudine che si acuisce. Il calcio avrebbe reso meno pesane questa situazione da prigionieri…”

