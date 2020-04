Tamponi a tutti i calciatori e allenamenti a inizio maggio: ecco come il calcio pensa di ripartire

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Via agli allenamenti tra la fine di aprile e i primi di maggio, sempre che tutto vada per il verso giusto. Poi tamponi a tappeto per tutti, calciatori e staff.

Quindi, se non ci saranno intoppi, ripresa del campionato per la fine di maggio. E’ questo il programma su cui stanno lavorando società, Lega Calcio e Governo, sempre che l’emergenza Coronavirus lo permetta.

Per ora è necessario programmare, nel caso i numeri, da qui alla metà di aprile, ci dicano che il peggio è passato. Ma il progetto “straordinario” resta pieno di incognite e dubbi. Per quanto si possano stabilire regole speciali per cercare di tenere sotto controllo giocatori e staff dal rischio contagio, il pericolo che il virus si insinui per altre vie tra i giocatori (ne basterebbe uno per far saltare il banco) resta altissimo.

Il mondo del calcio però pensa che sia un rischio da correre. Troppi alti gli interessi in ballo per chiudere baracca e burattini senza nemmeno averci provato. La decisione però non convince tutti e nuovi scontri sono alle porte, col rischio che perfino qualche presidente “ostile” decida di ritirare la squadra e portare tutti in tribunale. Insomma, la strada è tracciata, ma i dubbi restano.

Giallorossi.net – F. Turacciolo