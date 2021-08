Roma, ecco l’undici degli esuberi. Pinto al lavoro: Pedro verso il Genoa, Florenzi in Spagna, Nzonzi in Qatar

AS ROMA NOTIZIE – C’è una vera e propria formazione di undici calciatori fatta da portiere, difensori, centrocampisti e attaccanti, che sta bloccando il mercato della Roma e che viene stilata oggi da La Repubblica.

Olsen in porta, linea difensiva formata da Florenzi, Fazio, Bianda e Santon, centrocampo composto da Coric, Nzonzi e Riccardi e tre attaccanti, Pedro, Celar e Pastore.

Per lo spagnolo ex Chelsea si profila una cessione in Italia: occhio al Genoa, da tempo molto interessato al calciatore, ma sarà decisiva la volontà di Pedro. Nzonzi e Pastore sono tentati dai soldi del Qatar, mentre Florenzi ha diversi estimatori in Spagna, Siviglia in testa.

