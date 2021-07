Roma, ecco Rui Patricio. Ma Pinto prepara altri due colpi

AS ROMA NEWS – La Roma si appresta a salutare il primo rinforzo del suo mercato: sarà un portiere, il portoghese Rui Patricio, che forse già questa sera sarà nella Capitale per cominciare la sua avventura in giallorosso.

Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Fissate per domani le visite mediche del calciatore, che prenderà il posto di Pau Lopez dopo che lo spagnolo è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto (che diventerà obbligo alla 20esima presenza) al Marsiglia.

Chiuso uno degli acquisti prioritari del mercato giallorosso, Pinto potrà concentrarsi sugli altri due obiettivi: Granit Xhaka e il vice Spinazzola. Il centrocampista ha raggiunto da tempo l’accordo con la Roma per un contratto quadriennale, ma l’Arsenal non chiede meno di 20 milioni e il gm cerca di limare la differenza tra domanda e offerta.

Per la sinistra invece, tra quelli realmente fattibili, il preferito sembra essere Bensebaini. Il problema è che il Gladbach vuole almeno 15 milioni (ma altri giornali parlano addirittura di 30, ndr) e quindi si lavora sulle formule, cosa non semplice. Gli altri nomi seguiti sono quelli di Emerson Palmieri del Chelsea e Dijks del Bologna, che però ha meno caratteristiche offensive rispetto a Spinazzola. Non è finita qui perchè la Roma si muove anche per Hinteregger che può giocare sia centrale sia esterno.

Fonte: Gazzetta dello Sport