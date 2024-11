Roma, emergenza centravanti: Dovbyk preoccupa, lungo stop per Shomurodov

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri rischia di restare subito senza centravanti per la difficile trasferta di Napoli in programma tra meno di dieci giorni.

Artem Dovbyk continua ad avvertire problemi al ginocchio, e ieri non è riuscito ad allenarsi con l’Ucraina. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno scongiurato problemi seri, ma l’articolazione crea ancora fastidi al giocatore che non giocherà domani contro la Georgia.

La Roma segue gli sviluppi con una certa apprensione vista l’importanza di Dovbyk in rosa: non è escluso che Artem sia costretto ad alzare bandiera bianca e fare ritorno a Trigoria. Il club giallorosso preferirebbe averlo con sé e gestirlo al meglio in vista della gara del Maradona.

Certo invece il forfait di Eldor Shomurodov, il centravanti di scorta in rosa: sembra essere serio l’infortunio accusato ieri dall’uzbeko durante il match col Qatar. All’inizio si era temuto per il suo ginocchio, mentre le ultime parlano di un problema muscolare: il giocatore però è apparso particolarmente affranto, tanto da scoppiare a piangere una volta uscito dal campo. Probabile un lungo stop per lui.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Il Tempo

