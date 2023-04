ROMA-FEYENOORD 4-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una Roma inesauribile lotta, soffre, ma vince con pieno merito e manda a casa il Feyenoord, battuta ai supplementari con un sonoro 4 a 1.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli olandesi nella gara di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League:

Rui Patricio 6,5 – A differenza della partita di andata, stasera il Feyenoord, specie nel primo tempo, tira diverse volte in porta, anche se per lo più con conclusioni centrali, ma lui è sempre attento. Non può nulla sul colpo di testa di Paixao, ma poi ci pensano i suoi compagni a rendere inutile quel gol.

Mancini 7,5 – Imbruttisce ai suoi avversari fin dall’inizio, finisce per bullizzare Gimenez. Tosto, cattivo, insuperabile.

Smalling 7,5 – Semplicemente indispensabile. Quando si fa male, la difesa sbanda e incassa subito il gol. Speriamo possa tornare molto presto. Dal 78′ Celik 6,5 – Entra bene in campo e fa il suo.

Llorente 7 – Mou si affida di nuovo a lui, e non sbaglia. Sempre preciso nelle giocate e pulito negli interventi. Dal 72′ Ibanez 6,5 – Il palo è suo nemico, ma la Roma fa festa ugualmente.

Zalewski 6 – Spesso in difficoltà nell’uno contro uno. Si sacrifica in un ruolo non suo. Dal 72′ Dybala 8 – Un lampo che vale una semifinale. Questo fanno i campioni.

Matic 8,5 – Non è umano. Contrasta, dispensa palloni, corre fino al 120esimo come e più di un ventenne. Semplicemente pazzesco.

Cristante 7 – Soffre il dinamismo della mediana olandese, ma quando i ritmi si abbassano lui diventa dominante.

Spinazzola 7,5 – Qualche cross sbagliato di troppo, ma anche tante belle accelerazioni. Decisivo con quel sinistro che sblocca il match.

Wijnaldum sv – Non gioca molti palloni, poi accusa un problema muscolare ed esce dal campo. Dal 21′ El Shaarawy 7,5 – Ha sul sinistro la palla del vantaggio, ma calcia alto. Nei supplementari trova la zampata che dà una mazzata decisiva agli olandesi. Dal 106′ Kumbulla 6 – Entra in campo quando gli olandesi erano ormai quasi al tappeto.

Pellegrini 7,5 – Spegne le velleità del Feyenoord, calando il poker definitivo. Assist ad Abraham illuminante nell’azione del 3 a 1.

Belotti 6,5 – Lavoro prezioso per la squadra, anche se gli manca incisività sotto porta. Dal 72′ Abraham 7 – Entra al momento giusto. Serve un bell’assist per il 3 a 1 di El Shaarawy.

JOSE’ MOURINHO 8,5 – Un totem. Non sbaglia nulla, mantiene la lucidità e dà scacco matto al Feyenoord gestendo alla grandissima una situazione complicata dagli infortuni di Wijnaldum e Smalling.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini