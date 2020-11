ROMA-FIORENTINA 2-0: le pagelle

AS ROMA NEWS – Si è conclusa da pochi minuti Roma-Fiorentina, gara che si è conclusa col punteggio di 2 a 0 grazie alle reti di Spinazzola e Pedro. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi protagonisti nel match giocato contro i viola:

Mirante 6 – Non parte benissimo, con un passaggio avventato a Veretout e un’incertezza su un’uscita. Poi però la Fiorentina gli fa il solletico.

Mancini 7 – Non efficacissimo quando sostiene l’azione, molto meglio quando difende. Francobolla un cliente scomodo come Ribery, rendendolo inoffensivo.

Smalling 6,5 – La roccia è tornata. Solita prestazione del giocatore che conosciamo: attento e puntuale in ogni chiusura, dà grande sicurezza al reparto.

Ibanez 7 – Sempre bravo nell’anticipo, apprezzabile la qualità della sua spinta a sostegno dei mediani. Questo ragazzo ha tutto per sfondare: forza fisica, velocità e tecnica. Niente male davvero.

Karsdorp 6,5 – Non spinge quanto Spinazzola, ma la sua è una prestazione comunque equilibrata e apprezzabile, anche nella copertura su Ribery. Dal 72′ Bruno Peres 6 – Buon apporto alla squadra.

Veretout 6,5 – Parte malino, rischiando di perdere (come gli era già accaduto) palla al limite dell’area dopo un controllo errato. Poi però cresce con un gran lavoro a centrocampo, con diversi palloni recuperati. Dal 90′ Kumbulla sv.

Pellegrini 6,5 – Altra bella prestazione, con tanta qualità sia nei passaggi che nei calci piazzati. In forte crescita. Dal 79′ Cristante sv.

Spinazzola 7 – Incontenibile a sinistra. La squadra si appoggia spesso e volentieri su di lui, e fa bene. Il terzino trova anche il gol suo secondo gol con la maglia della Roma. Nella ripresa deve tirare un po’ il fiato.

Pedro 8 – Instancabile. Sfiora il gol con un bellissimo sinistro a giro. Uomo squadra unico per quanto corre e per la mole di lavoro che svolge nell’arco del match. Dal 72′ Perez 6 – Entra a partita ormai chiusa, e fa il suo dovere.

Mkhitaryan 7 – Quando si accende, son dolori (per gli avversari). Sfiora il gol, poi serve l’assist vincente che chiude il match.

Dzeko 7 – Si batte con vigore e classe. Punto di riferimento del reparto avanzato, fa più il rifinitore che il centravanti classico. Prezioso in occasione della splendida azione del due a zero. Peccato solo per il gol mancato.

FONSECA 7 – La squadra è in crescita, soprattutto per l’autostima che sta trovando. Quando la Roma cala i suoi big, è una squadra convinta dei propri mezzi. Oggi la vittoria è stata più che mai limpida e netta. Avanti così, che le premesse per una stagione interessante ci sono tutte.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini