ROMA-FIORENTINA 2-0, Leggo: “Verso la Champions senza paura”, Il Messaggero: “Prestazione che dà un senso al lavoro di Fonseca”, Gazzetta: “E’ la Roma più bella”

AS ROMA NEWS – La Roma conferma di essere in un ottimo momento e batte anche la Fiorentina con un secco 2 a 0. Partita mai in discussione, ad eccezione dei primi minuti di gioco, poi è stato un monologo giallorosso. Dando un’occhiata ai giornali, si percepisce come l’aria intorno alla squadra e a Fonseca stia cambiando.

“La grande bellezza”, titola oggi Leggo (F. Balzani), che parla di “Roma più bella della stagione” e di una squadra che ieri ha “annichilito la Fiorentina e ora ha l’obbligo di non sognarla la Champions, ma di ambirla senza paura. Un dominio territoriale che fa ben sperare e allunga a 14 i risultati utili consecutivi della Roma di Friedkin fin qui mai sconfitto da quando è alla presidenza”.

Il Messaggero (U. Trani) parla invece di “scatto verso la Champions“. La vittoria di ieri non permette alla Roma di raggiungere ancora i primi quattro posti in classifica, ma ci si pone ormai a un passo. Al momento infatti i giallorossi sono a quota 11, proprio come Inter e Napoli, due club che ambiscono alla vittoria del titolo. “La prestazione è in assoluto controllo, con la ritrovata solidità che dà un senso al lavoro di Fonseca. Il timbro sull’esibizione, però, lo mettono gli over 30: Smalling, Pedro, Mkkhitaryan e Dzeko. Sempre loro i trascinatori del gruppo“, sottolinea il giornale.

Anche la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) esalta la prestazione e titola: “Ecco la Roma più bella“, ponendo sempre l’accento sui senatori che trascinano la squadra “sotto agli occhi soddisfatti dei Friedkin“. Anche il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) parla della “migliore Roma della stagione“ ed esalta i singoli, soprattutto Spinazzola che “ha confermato di essere uno dei migliori terzini della Serie A”.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport