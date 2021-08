ROMA-FIORENTINA 3-1: le pagelle

AS ROMA NEWS – La Roma vince e convince all’esordio in campionato battendo 3 a 1 una buonissima Fiorentina grazie al gol di Mkhitaryan e alla doppietta di Veretout.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i viola, e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – Primo tempo a buoni livelli, con un paio di interventi apprezzabili. Nella ripresa fa ancora meglio, parando tutto il parabile con grande sicurezza.

Karsdorp 6 – Poco arrembante nel primo tempo, va in affanno quando lo attaccano. Nella ripresa viaggia a corrente alternata. Non benissimo.

Ibanez 7 – Migliore per distacco del primo tempo, con una serie di provvidenziali interventi difensivi. Molto attento anche nei secondi 45 minuti. Brillante. Se gioca sempre con questa concentrazione può fare il salto di qualità.

Mancini 6,5 – Meno appariscente del suo collega di reparto, ma comunque efficace.

Vina 6 – Fa il compitino senza strafare.

Veretout 8 – Primo tempo col freno a mano tirato, nella ripresa diventa debordante. Corre per quattro, segna una doppietta decisiva. E’ tornato. Dall’88’ Bove: sv.

Cristante 6,5 – Meglio della precedente apparizione. Più attento a non sbagliare, prezioso in fase di recupero palla.

Zaniolo 5 – Vorrebbe spaccare il mondo, ma nel primo tempo riesce solo una volta a impensierire Terracciano. Nella ripresa si fa cacciare in maniera sciocca.

Pellegrini 7 – Poco appariscente nel primo tempo, anche perchè cerca di dare sostanza al centrocampo, senza però che la mediana riesca a trarne beneficio. Nella ripresa cambia marcia e incanta con giocate sopraffine. Dall’84’ Carles Perez sv.

Mkhitaryan 7,5 – Torna subito a fare gol, sfruttando al meglio la prima occasione. Nella ripresa cresce di intensità, facendo un lavoro incredibile per la squadra. Dall’84’ El Shaarawy: sv.

Abraham 8 – Parte fortissimo. Carico a pallettoni, trascina la Roma al gol del vantaggio facendo espellere Dragowski e poi mandando in gol Mkhitaryan. Nella ripresa è ancora decisivo nell’azione del secondo sorpasso giallorosso, stavolta servendo il pallone a Veretout. Colpisce anche un palo con un colpo di testa. Il suo impatto in questa squadra, anche come capacità di trascinare i suoi, è travolgente. L’Olimpico lo capisce e gli regala la meritata standing ovation. Dal 69′ Shomurodov 7 – Entra e fa alla grande il suo lavoro. Combatte, sfiora il gol, regala un grande assist a Veretout.

JOSE MOURINHO 7 – La sua Roma si vede nella ripresa, quando la squadra tira fuori il carattere nel momento difficile. La partenza è quella giusta, la vittoria è pesante e fa morale. C’è molto da migliorare, ma le premesse per divertirsi ci sono tutte.

Giallorossi.net – A. Fiorini