VERETOUT: “Importantissimo vincere la prima partita. Risentire lo stadio è stato fantastico”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Jordan Veretout parla a DAZN al termine di Roma-Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Quanto era importante cominciare così?

“Vincere la prima partita è sempre importante, il mister ci chiede sempre di vincere le partite. Abbiamo sofferto perché la Fiorentina gioca molto bene a calcio, siamo rimasti compatti e con la forza dei tifosi, della Curva e dello stadio, siamo riusciti a portare a casa i tre punti”.

Cosa vi ha detto Mourinho a fine primo tempo?

“Ci ha detto che dovevamo avere testa, dovevamo lasciarci il primo tempo alle spalle e pensare alla ripresa. Non va ancora tutto bene, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Andiamo a casa a recuperare perché giovedì dobbiamo finire il lavoro in Conference League”.

Mourinho ha incitato i tifosi ad applaudirti: che rapporto hai con lui?

“Molto buono, lavoriamo forti e ci è molto vicino. Dobbiamo continuare così. Risentire lo stadio dopo due anni è fantastico”.