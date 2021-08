ROMA-FIORENTINA: 3-1 (26′ Mkhitaryan, 60′ Milenkovic, 64′, 79′ Veretout). Emozioni e spettacolo all’Olimpico, partenza super dei giallorossi

AS ROMA NEWS – E’ ripartito il campionato, e questa sera tocca alla Roma. I giallorossi ospiteranno la Fiorentina di Italiano davanti a un Olimpico che tornerà finalmente a riempirsi (al 50%) di tifosi giallorossi.

Mourinho conta anche sul supporto del pubblico per riuscire a partire con il piede giusto e portare subito a casa tre punti che accrescerebbero stima e morale. La viola però è un avversario ostico e la partita non sarà di certo una passeggiata per la Roma: le emozioni non mancheranno.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – FINITA! La Roma batte la Fiorentina per 3 a 1 e convince all’esordio. Partita tesissima, vibrante, piena di emozioni e colpi di scena. Viola che restano in dieci al 17esimo per l’espulsione di Dragowski, la Roma passa qualche minuto dopo con Mkhitaryan. Nella ripresa Zaniolo si becca il secondo giallo in maniera ingenua, e la Fiorentina pareggia con Milenkovic. La Roma però non crolla ma anzi rialza la testa e grazie a un super Veretout (doppietta) stende i viola. Grande prova di carattere dei giallorossi, che hanno saputo soffrire. Esordio superlativo di Abraham.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ – OCCASIONE ROMA! Contropiede di Perez, gran palla a Shomurodov che entra in area e prova battere Terracciano, ma in uscita il portiere viola salva in angolo!

88′ – CAMBIO ROMA: dentro Bove, fuori Veretout.

86′ – DOPPIO CAMBIO FIORENTINA: dentro Saponara e Sottil, fuori Venuti e Gonzalez.

83′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Carles Perez, fuori Pellegrini. Dentro anche El Shaarawy, fuori Mkhitaryan.

79′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! VERETOUT!!! Shomurodov difende una grande palla e poi lancia benissimo Jordan che stava tagliando in area, il francese è freddissimo e col destro fa 3 a 1!!!

76′ – Subito Benassi che entra in area dalla destra e calcia di potenza, palla alta.

74′ – CAMBIO FIORENTINA: fuori Bonaventura, dentro Benassi.

68′ – CAMBIO ROMA: esce Abraham stremato, dentro Shomurodov. Olimpico tutto in piedi per Tammy!

66′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! IL VAR CONVALIDA!! VERETOUT!!! Era valida la posizione di Abraham che servito da Mkhitaryan mette un pallone in mezzo che arriva sui piedi di Veretout che a porta vuota fa due a uno!!

64′ – Gol annullato a Veretout per fuorigioco di Abraham!

62′ – PALO ROMA! Numero strepitoso di Pellegrini che salta due avversari con una magia, poi pennella per Abraham che di testa coglie la traversa!

60′ – PAREGGIO DELLA FIORENTINA. Cross di Pulgar dalla trequarti su punizione, Cristante si fa scappare Milenkovic che controlla e batte Rui Patricio da pochi passi.

59′ – Pulgar! Conclusione dalla distanza, Rui Patricio è attento e c’è. Partita ora movimentatissima e ricca di occasioni da entrambe le parti.

57′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini inventa un gran lancio e manda in porta Mkhitaryan che però si allunga incredibilmente il pallone e spreca un’occasione clamorosa!

55′ – OCCASIONE FIORENTINA: Vlahovic in area controlla e si gira calciando col sinistro, reattivo Rui Patricio!

54′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini lancia Mkhitaryan che si invola e calcia ma troppo debolmente, para facile Terracciano.

53′ – Ammonito Pulgar. Partita che ora si innervosisce.

52′ – ESPULSO ZANIOLO! Niccolò si becca il secondo giallo e scatta il rosso! Ingenuità del 22 giallorosso. Si torna in parità numerica.

46′ – Si riparte. Nella Fiorentina dentro Castrovilli al posto di Maleh.

PRIMO TEMPO

45′ +3′ – Finisce dopo tre minuti di recupero il primo tempo di Roma-Fiorentina: giallorossi avanti uno a zero grazie al gol di Mkhitaryan, lanciato in porta da Abraham. La viola è rimasta in dieci dopo appena diciassette minuti, e questo ha inciso pesantemente sul match. Nonostante l’inferiorità però la squadra di Italiano si è resa pericolosa, mentre la Roma non è riuscita dopo il vantaggio a creare grandi occasioni da gol. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45’+2′ – Ammonito Bonaventura per un brutto fallo su Vina.

45′ – Tre minuto di recupero.

44′ – Fiorentina pericolosa in ripartenza, ma si salva la Roma. Zaniolo ammonito per un fallo precedente.

40′ – La Roma ora non forza i ritmi ma sorniona aspetta il momento giusto per affondare.

34′ – OCCASIONE FIORENTINA: Bonaventura va via a sinistra, entra in area e calcia a incrociare trovando la risposta di Rui Patricio in angolo.

31′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo scarica il sinistro dal limite, Terracciano in angolo!

28′ – GOOOOOOOOOOOOL!! IL VAR CONVALIDA! Mkhitaryan era in posizione regolare! Assist di Abraham!

28′ – L’attesa è lunghissima.

26′ – Gol annullato a Mkhitaryan per fuorigioco, lanciato da Abraham in porta! Il Var controlla.

24′ – OCCASIONE ROMA! Karsdorp mette un bel cross teso rasoterra, Abraham fa velo, palla a Pellegrini che calcia di prima intenzione: palla che esce di pochissimo a lato alla sinistra di Terracciano!

19′ – CAMBIO FIORENTINA: dentro Terracciano, fuori Callejon.

17′ – ESPULSO DRAGOWSKI! Il portiere stende Abraham scappato in porta sul filo del fuorigioco! Viola subito in dieci!

12′ – Ammonito Pellegrini per un intervento in scivolata a centrocampo.

10′ – Dieci minuti di gioco, gara che si gioca sui nervi, per ora molto equilibrata.

5′ – Primi 5 minuti a ritmi alti, Roma subito aggressiva. Squadre molto corte.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Fiorentina!

LE ULTIME IN DIRETTA DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma comunica ufficialmente il suo schieramento titolare con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 19:38 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 18:45 – Due ore circa all’inizio del match. Cielo sereno sopra l’Olimpico, temperatura gradevole. Il terreno di gioco appare leggermente migliorato rispetto alla gara contro il Raja Casablanca, ma non sarà ancora in perfette condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Calafiori, Darboe, Villar, Bove, El Shaarawy, Perez, Mayoral, Shomurodov.

All.: José Mourinho.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Maleh, Pulgar; Callejón, Vlahovic, Gonzalez.

A disp.: Terracciano, Martinez Quarta, Ranieri, Terzi, Bianco, Benassi, Duncan, Castrovilli, Saponara, Sottil, Kokorin, Rosati.

All.: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Tegoni – Rossi.

IV uomo: Di Martino.

VAR: Mazzoleni. AVAR: Vivenzi.

Giallorossi.net – A. Fiorini