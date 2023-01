(LIVE!) ROMA-FIORENTINA, le formazioni ufficiali: gioca Bove, Pellegrini-Dybala alle spalle di Abraham

AS ROMA NEWS – Sarà la Roma, di scena all’Olimpico, a chiudere questa domenica di campionato sfidando la Fiorentina in un match molto delicato per i giallorossi.

Le polemiche dei giorni scorsi e le voci sui malumori interni tra Mourinho e Pinto potrebbero essere messi a tacere da una vittoria, che manterrebbe la Roma nelle zone alte della classifica.

Ma la formazione viola, abbastanza deludente nella prima metà di campionato, ha voglia di riscattarsi e giocatori in grado di impensierire i capitolini. Si preannuncia una partita piuttosto complicata e tutta da vivere.

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:35 – Sky Sport anticipa la formazione ufficiale della Roma, questo l’undici scelto da Mourinho: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Abraham.

Ore 18:45 – Cielo molto nuvoloso, in queste ore è caduta una leggera pioggia sulla Capitale. Il terreno dell’Olimpico appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina.

ROMA-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Vina, Spinazzola, Camara, Matic, Tahirovic, El Shaarawy, Solbakken, Volpato, Belotti, Shomurodov.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Jovic. Allenatore: Italiano.

A disp.: Gollini, Cerofolini, Kayode, Venuti, Terzic, Ranieri, Bianco, Amatucci, Gonzalez, Castrovilli, Barak.

ARBITRO: Giua di Olbia

GUARDALINEE: Bidoni e Penna

QUARTO UOMO: Maresca

VAR: Nasca

AVAR: Paganessi

Giallorossi.net – Andrea Fiorini