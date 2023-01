TIAGO PINTO: “Non commento le parole di Mou, se abbiamo qualcosa da dirci ne parliamo a Trigoria. Mercato? Vogliamo essere creativi”

AS ROMA NEWS – Il general manager giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Fiorentina.

Di seguito tutte le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

“Partita difficile contro una grande squadra che si è ripresa. Anche noi abbiamo cominciato bene l’anno, è una stagione diversa, sono soddisfatto di quanto fatto a gennaio”.

Oggi non c’è Zaniolo. Come sta psicologicamente?

“Problema gastro-intestinale, ha la febbre, domani sarà visitato e vedremo come sta. Non penso che siano colpa dei fischi…”

Mourinho?

“Io non commento le sue parole come lui non commenta le mie. Il nostro rapporto permette che se c’è qualcosa da dirci ne parliamo a Trigoria. Siamo tutti uniti per portare avanti il progetto.”

Mercato in uscita: c’è la possibilità che qualcuno parta in prestito?

“Mancano due settimane, oggi il mercato è fermo in Italia, non solo per la Roma. Vogliamo essere creativi per migliorare la squadra”.