Zaniolo out per Roma-Fiorentina: influenza intestinale, Mou lo lascia a casa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutta notizia per la Roma in vista della partita di questa sera contro la Fiorentina di Italiano.

Nicolò Zaniolo, giocatore al centro delle polemiche dopo il nervosismo mostrato contro il Genoa e le critiche ricevute per le sue prestazioni, non è stato convocato da Josè Mourinho.

Il giocatore ha infatti manifestato i sintomi di un’influenza intestinale e l’allenatore portoghese ha deciso di lasciarlo a casa.

Al suo posto quindi dovrebbe giocare Edoardo Bove, con Lorenzo Pellegri spostato sulla trequarti. Se nemmeno il capitano dovesse farcela, spazio a El Shaarawy con Dybala e Abraham.