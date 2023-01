Serie A, la Lazio passa a Sassuolo per due a zero e si porta al quinto posto

ALTRE NOTIZIE – La Lazio batte il Sassuolo al Mapei Stadium per due a zero nel lunch match di questa domenica.

Ospiti in vantaggio nel recupero del primo tempo con un rigore di Zaccagni. Nella ripresa, sempre nei secondi finali, arriva il definitivo gol di Felipe Anderson. Da segnalare un infortunio muscolare occorso a Immobile a inizio partita.

La vittoria ottenuta consente ai biancocelesti di posizionarsi momentaneamente quinti in classifica a 34 punti, in attesa dei match di Atalanta e Roma in programma oggi, entrambe a 31 punti in classifica.