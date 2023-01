Calciomercato Roma, Carnevali: “Stiamo pensando più alle uscite che alle entrate. Frattesi ha delle richieste”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente televisiva prima dell’inizio del match contro la Lazio, valido per la diciottesima giornata di Serie A.

Queste le sue parole del dirigente sui movimenti in entrata e in uscita in questa sessione di calciomercato: “Gennaio è un mese lungo. Oltre a Frattesi ci sono altri giocatori con delle richieste. Il nostro desiderio è quello di mantenere la squadra sino al termine della stagione come abbiamo sempre fatto.

Valutiamo anche il giocatore: cercheremo di trovare le soluzioni migliori, cosa che ora non è così facile. L’obiettivo comunque è quello di trattenere i giocatori più importanti fino alla fine della stagione.

Siamo convinti di avere una buona squadra con giocatori importanti. Stiamo pensando più alle uscite che alle entrate, ma soprattutto è importante fare punti adesso“.

Fonte: Sky Sport