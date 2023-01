ROMA-FIORENTINA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte anche la Fiorentina per due a zero e si porta sorniona a meno quattro dal secondo posto in classifica. Decide una doppietta di Dybala, sugli scudi anche Abraham con due assist.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico per affrontare i viola nel match valido per la 18esima giornata di campionato:

Rui Patricio 6,5 – Poco impegnato dai viola. Attento sulla conclusione di Amrabat nel primo tempo. Nel finale è bravissimo su Kouamè.

Mancini 6,5 – Si conferma a buoni livelli, non sbagliando nulla e uscendo dal campo con l’ennesima prova convincente.

Smalling 6,5 – Subito ammonito con severità eccessiva da Giua, l’inglese non si fa condizionare e controlla con autorità l’area giallorossa.

Kumbulla 6,5 – Molto concentrato e preciso nelle chiusure, limita con grande efficacia un cliente scomodo come Ikoné.

Celik 6 – Attento e determinato, fa il suo lavoro sulla fascia destra. I piedi sono quelli che sono, ma l’impegno è lodevole.

Bove 6 – Il livello di difficoltà sale ma lui riesce comunque a giocare una partita efficace. Cala però alla distanza. Dal 65′ Matic 6,5 – Serviva la sua esperienza in mezzo al campo, e il serbo riesce a dare i giusti ritmi alla squadra nel momento del bisogno.

Cristante 6 – Ormai abbiamo imparato a conoscerlo, con pregi e difetti. Non è il regista ideale per questa squadra, ma lui fa quello che può.

Zalewski 6,5 – Conferma la crescita intravista nelle precedenti partite. Spinge con continuità, ma è anche molto bravo a difendere raddoppiando con efficacia su Ikoné. Nella ripresa finisce per diminuire la spinta. Dal 65′ Spinazzola 6 – Entra nel momento in cui la squadra stava provando a gestire la gara, e lui dà il suo contributo alla causa senza avere modo di affondare.

Dybala 8 – Fatica a trovare la giusta posizione in campo, ma poi si accende alla prima palla giocabile con un sinistro al volo che sblocca il match. Nella ripresa colpisce ancora con freddezza, confermandosi il giocatore più importante di questa squadra. Imprescindibile. Dall’89’ Solbakken: sv.

Pellegrini 5,5 – Non era in condizione di giocare e si vede, non a caso decide di non calciare i piazzati, la sua arma migliore. Fatica a ritagliarsi uno spazio in mezzo al campo. Si sacrifica, ma oggettivamente non poteva dare un contributo alla squadra. Dal 75′ Tahirovic sv.

Abraham 7 – Si cala nel ruolo di uomo assist, mettendosi al servizio di Dybala regalandogli due palloni d’oro. Dall’89’ Belotti sv.

JOSE’ MOURINHO 7 – La Roma rischia pochissimo e colpisce al momento giusto. La classifica si fa interessante, e con un Dybala integro è possibile mirare in alto. Ora testa allo Spezia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini