ITALIANO: “L’espulsione è stata affrettata, decisione che ha rovinato la partita. Noi bravi a tenerla viva”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincenzo Italiano, allenatore del Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei viola ai microfoni dei giornalisti:

Come esce dall’Olimpico?

“Con dispiacere per tutte le persone che hanno visto la partita. In parità numerica poteva essere una partita spettacolare. Per l’ennesima volta partire in 10 non è facile, devo fare i complimenti ai ragazzi che l’hanno tenuta viva. Non puoi giocare in inferiorità numerica contro la Roma in questo stadio”.

Non condivide la decisione?

“Decisione affrettata che ha rovinato la partita. Rimanere in 10 è la più grande difficoltà che ci può essere nel calcio, noi siamo stati bravi a tenerla viva”.

Amrabat?

“Ha autostima e consapevolezza, è cresciuto molto nel gioco, corre dietro a tutti. È tornato malconcio dal mondiale, l’ho preservato 15 giorni ma ora sta tornando. Il Mondiale gli ha dato qualcosa in più e l’ha dimostrato stasera, è stato uno dei migliori”.

Quanto è mancato Nico Gonzalez?

“Ha caratteristiche che altri non hanno. Non averlo avuto per molto tempo ci ha penalizzati. Si allarga sugli esterni, è fortissimo di testa. Sta ritrovando la forma. Oggi in inferiorità ha anche rincorso. Più entra in forma più vantaggi avremo”.

Può fare la seconda punta?

“Sì, ha queste caratteristiche di legare il gioco e creare gli spazi. Possiamo farlo quando dobbiamo forzare qualche situazione”.