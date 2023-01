ROMA-FIORENTINA: le ultime sulle probabili formazioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho conferma la difesa a tre nonostante l’assenza di Ibanez, squalificato: il brasiliano sarà rimpiazzato molto probabilmente da Kumbulla.

A centrocampo il rebus Pellegrini: il capitano dovrebbe stringere i denti e partire dal primo minuto in coppia con Cristante.Qualora il 7 non dovesse farcela, diverse le soluzioni per Mourinho: Bove ha ben figurato contro il Genoa, Tahirovic piace a Mou, Matic è la soluzione d’esperienza (ma in coppia con Cristante non convince), Camara quello meno utilizzato dal tecnico in queste ultime uscite.

Domani Pellegrini farà un provino decisivo, quindi Mou farà le sue scelte. Sulle fasce confermati Celik e Zalewski, mentre in attacco Dybala e Zaniolo agiranno alle spalle di Tammy Abraham.

In casa Fiorentina invece sono da valutare le condizioni di Terracciano e Mandragora, con Gollini pronto a giocare tra i pali. In difesa spazio Dodò e Biraghi esterni, al centro Milenkovic e Igor.

In mediana il marocchino Amrabat farà coppia con Duncan mentre Bonaventura agirà sulla trequarti. Esterni offensivi Ikonè e Kouamè, con Nico Gonzalez pronto ad entrare a partita in corso. In attacco, con Cabral out per infortunio, toccherà a Jovic.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, gara in programma domenica 15 gennaio ore 20:45, diretta tv su DAZN:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Dybala, Abraham.

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini, Dodò, Mlenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Kouamè, Jovic.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini