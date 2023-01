Silenzio Mou, parla la Roma

AS ROMA NEWS – La Juve frana a Napoli e il Milan rallenta in casa del Lecce. Anche questa giornata di campionato, in attesa di capire come se la caveranno Lazio (ospite del Sassuolo nel lunch match di oggi) e Atalanta (affronterà in casa la Salernitana), ha regalato qualche frenata sul treno Champions.

Vince l’Inter, che però ha dovuto sudare sette camicie per avere ragione del Verona a San Siro, con Inzaghi che deve ringraziare Latuaro e il suo gol lampo, decisivo per i tre punti dei nerazzurri. E stasera tocca alla Roma, che all’Olimpico ospita la Fiorentina di Italiano, una squadra che ha viaggiato a corrente alternata e ha ottenuto risultati leggermente inferiori alle aspettative.

La squadra viola resta un’avversaria insidiosa con qualche giocatore di qualità da cui guardarsi con attenzione. Ma la vera incognita resta la Roma e lo stato di forma di alcuni dei suoi giocatori chiave: saranno finalmente in grado di sbloccarsi e cambiare l’inerzia della loro stagione? Gente come Zaniolo, Abraham, in parte anche lo stesso Pellegrini (in dubbio per un problema muscolare) non sono riusciti ancora fare la differenza. E a Roma si spera ogni volta che sia la partita giusta per assistere alla svolta.

A rasserenare gli animi dei tifosi giallorossi è la presenza di Paulo Dybala, il fuoriclasse di questa squadra, l’uomo che quando è in campo dà sempre la certezza di poter inventare la giocata decisiva. Non andiamo troppo in là con l’immaginazione se pensiamo che anche stasera potrà essere ancora una volta lui l’uomo della provvidenza.

Senza dimenticare l’importanza della panchina, un po’ dimenticata in questo scorcio di stagione: l’esperienza di Matic, i guizzi di El Shaarawy, la smania di Solbakken e la voglia di riscatto di Belotti le armi a disposizione di Mou in caso di necessità a partita in corso. Sperando che non ce ne sia il bisogno.

Lo Special One ha deciso di restarsene in silenzio alla vigilia, evitando di mettere altra carne al fuoco dopo le dichiarazioni pepate di giovedì notte. Ora deve essere la Roma a parlare: vincendo la squadra non avvicinerebbe il quarto posto, che resterebbe ancora a tre lunghezze di distanza, ma renderebbe la classifica estremamente corta. Napoli a parte, che sta facendo un campionato a sé, nulla sarebbe teoricamente precluso ai giallorossi, con il secondo posto occupato dal Milan che disterebbe appena quattro lunghezze.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini