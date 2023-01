Ora c’è il Lione sule tracce di Karsdorp. Pinto insiste: vale 10 milioni

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Dopo gli ammiccamenti del Monza, che però non hanno avuto seguito per via dello stipendio da pagare (2,2 milioni), ora su Karsdorp è spuntato il Lione.

Il club francese ha da poco cambiato proprietà e il nuovo presidente americano John Textor potrebbe scegliere come innesto il terzino olandese. Blanc aspetta, consapevole che i problemi economici del club potrebbero complicare l’affare.

Tiago Pinto infatti continua a fare la voce grossa, e nonostante Karsdorp sia di fatto fuori rosa (Mou lo lascia sistematicamente fuori dai convocati) la richiesta del gm è ancora di 10 milioni di euro.

Non ci sono novità sul fronte Shomurodov: l’attaccante ha un accordo col Torino, mentre manca quello tra i due club. La Roma non si muove dalla richiesta di un trasferimento a titolo definitivo, trovando però le resistenze dei granata.

Fonte: Il Messaggero