Solbakken spera nell’esordio, Camara resta nelle retrovie

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ stato l’unico acquisto (per ora) del mercato di gennaio, ma non ha ancora visto il campo: Ola Solbakken, attaccante esterno di 24 anni, spera di poter esordire oggi contro la Fiorentina.

L’ex Bodo/Glimt, che qualche giornale dava addirittura titolare giovedì scorso contro il Genoa, non è stato utilizzato da Josè Mourinho nemmeno in Coppa Italia: il giocatore si era scaldato a lungo a bordo campo, e nel finale sembrava fosse arrivato il suo momento, ma all’ultimo Mou ha preferito inserire il baby Tahirovic, rimandando a data da destinarsi il suo esordio.

Stasera il norvegese si accomoderà in panchina, con la speranza di poter dare il suo contributo a partita in corso. Ma dopo una lunga inattività e una condizione fisica da ritrovare, era normale che per vederlo protagonista sarebbe stato necessario un po’ di tempo.

Finito nelle retrovie invece l’altro acquisto targato Pinto, il guineano Mady Camara: dopo qualche prestazione discreta prima della pausa del mondiale, il centrocampista dell’Olympiacos sembra essere uscito dai pensieri del tecnico. Alla ripresa del campionato, Mou gli ha preferito sempre i due ex Primavera Benjamin Tahirovic e Edoardo Bove, con quest’ultimo che dopo la bella prova in Coppa Italia sembra aver scalato posizioni nelle gerarchie del tecnico.

Sembra scontato l’addio a fine anno per Camara: il suo riscatto non sarà esercitato, con il calciatore che farà ritorno in Grecia. La Roma aspetta invece di valutare Wijnaldum, pronto a rientrare in campo tra un paio di settimane: l’intenzione è di provare a prolungare il suo prestito di un altro anno dal PSG, ma il giocatore in quel caso dovrebbe prima rinnovare con i francesi.

Giallorossi.net – F. Turacciolo