Roma, flop attaccanti: preoccupante involuzione di Pedro

AS ROMA NOTIZIE – La sconfitta di ieri ha messo in evidenza un problema che sembra essere sempre più concreto dentro la Roma: quello degli attaccanti. La squadra fatica a segnare, la staffetta tra Dzeko e Borja Mayoral non porta più frutti, con entrambi che appaiono poco incisivi.

“Attaccanti senza gloria”, titola oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). L’unico ieri a provarci un po’ è stato Carles Perez, entrato nella seconda parte di gara. Gli altri, da El Shaarawy a Pedro, hanno faticato tantissimo a rendersi pericolosi.

Ed è proprio lo spagnolo a preoccupare: Pedro oggi è un giocatore diverso da quello ammirato ad inizio stagione, tanto che anche stavolta Fonseca è stato costretto a sostituirlo. Come già successo recentemente sia contro il Genoa, sia contro lo Shakhtar. A Firenze, prima della partita, i due avevano parlato a lungo. «Gli stavo spiegando cosa sbaglia in campo», ha detto poi il tecnico.

E la scena si è ripetuta anche giovedì scorso, contro gli ucraini, in Europa League. Insomma, non è sicuramente il miglior momento di Pedro, neanche nel rapporto tra lui e l’allenatore portoghese. Sperando che tutto si risolva presto. E che Pedro torni quello scintillante di inizio stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport