Roma, Fonseca ha già scelto la squadra anti-Ajax. E ha un pregio: è riposata

NOTIZIE ROMA CALCIO – In vantaggio per 2-1 e con una buona dose di energie risparmiate contro il Bologna in campionato, la Roma contro l’Ajax giovedì potrà presentarsi ben più fresca, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri).

Fonseca e ten Hag, alla vigilia dello scontro europeo che apre la porta alle semifinali (quasi sicuramente contro il Manchester United) hanno adottato due strategie completamente differenti in campionato: il portoghese, a differenza del suo collega olandese, ha utilizzato dall’inizio soltanto 3 giocatori su 11 che dovrebbero andare in campo tra i titolari: Mancini, Ibanez e Diawara (i difensori per tutti i 90’ più 5’ di recupero e il centrocampista per 68’).

Tra quelli che avranno una maglia giovedì sono poi entrati in campo Mkhitaryan e Veretout per 27 minuti, Karsdorp e Pellegrini per 19. In totale: 350 minuti. Del tutto inutilizzati: Pau Lopez, Cristante, Calafiori che è con Karsdorp l’unico terzino rimasto (Bruno Peres squalificato, Spinazzola infortunato e Reynolds fuori lista Uefa) e Dzeko.

La cosa più importante per Fonseca, in ogni caso, è stato vedere “bene” sia Mkhitaryan che Veretout. L’armeno era al rientro assoluto dopo l’infortunio muscolare dell’11 marzo contro lo Shakhtar Donetsk, nella gara di andata degli ottavi di Europa League. In questa stagione c’è stata una Roma con Mkhitaryan e una, molto meno performante, senza Mkhitaryan. Non c’è ancora l’assoluta certezza che l’armeno parta titolare, ma sembra la soluzione più probabile. Semmai è prevista una staffetta, magari dopo un’ora, con Pedro.

Fonte: Corriere della Sera