Roma, Fonseca non convince Baldini: torna Spalletti?

AS ROMA NEWS – Nel calderone giallorosso ci finisce di diritto anche Paulo Fonseca. Franco Baldini, scrive il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, non è soddisfatto della gestione del portoghese e anche lui rischia il posto.

Difficile, per non dire impossibile che Fonseca possa saltare prima della fine del campionato. Ma a fine stagione si tirerà una linea e si faranno delle scelte e anche il tecnico portoghese rischia il posto.

E nel caso di addio anticipato, chi potrebbe finire sulla panchina della Roma? Tra i candidati più accreditati riecco Luciano Spalletti, che quando lasciò per la seconda volta la panchina giallorossa salutò citando Califano: “Non escludo un ritorno”. Per il giornalista della Gazzetta in caso di ribaltone a fine campionato lo Spalletti 3.0 è possibile.