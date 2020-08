Roma, idea Bonucci: forte interessamento dei giallorossi per il difensore

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma si prepara a iniziare una nuova era sotto al guida del nuovo presidente entrante Dan Friedkin. Il magnate texano ha in mente di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione e sembra che si stia già muovendo sul fronte del mercato.

Uno dei reparti che dovrà essere maggiormente rafforzato è quello della difesa, in cui oltre la conferma di Smalling sembra che i giallorossi abbiano chiesto informazioni alla Juventus riguardo Leonardo Bonucci.

Stando a quanto racconta il giornalista Luca Momblano, molto vicino al club bianconero, la Roma è seriamente interessata al difensore 33enne: “Ci sono due offerte per Bonucci: la prima del Manchester City di qualche settimana fa, ma si è consumata lì, con gli inglesi che poi hanno preso Aké. C’è però l’interessamento forte della Roma che mi viene confermato”.

Fonte: Calciomercato.it