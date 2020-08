Dalla Spagna: Friedkin punta su Pochettino, per convincerlo pronti 180 milioni per il mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La nuova proprietà americana fa sul serio, e prepara un piano in grande stile per riportare i giallorossi tra le big d’Italia e d’Europa. A scriverlo è il giornale spagnolo “Don Balon” che racconta con Friedkin ha in mente di rendere grande la Roma.

Il magnate texano sta provando a prendere Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, e per convincerlo ha pronti addirittura ben 180 milioni di euro da spendere sul mercato per rafforzare la squadra.

Pochettino era stato cercato dalla Juventus, ma poi la trattativa non è decollata e i bianconeri hanno optato per Pirlo. L’allenatore argentino sarebbe molto tentato dall’ipotesi Roma: l’idea di ripartire dal un club con minori aspettative gli permetterebbe di poter lavorare un paio d’anni senza l’obbligo di dover vincere subito.

Fonte: Don Balon