Roma, Ryan Friedkin incontra i candidati ds. E con lui spunta un dirigente della Toyota

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Via al casting per il ruolo di futuro direttore sportivo della Roma. In questi giorni si sono fatti tanti nomi, da Sabatini a Pradè, ma stando a quanto riferisce il quotidiano “Il Romanista” (D. Lo Monaco) il profilo ricercato dai nuovi proprietari è ben distante da quel tipo di candidati.

E’ il figlio Ryan Friedkin, destinato probabilmente a diventare presidente del club, a incontrare in queste ore i vari dirigenti in lizza per quel ruolo. Il ds che si sta cercando ha un identikit preciso: deve essere giovane, brillante, abituato a lavorare con i data-base più avanzati, parlare più lingue, dunque avere un profilo internazionale e, possibilmente, lontano dalle connessioni romane.

E così dopo aver parlato con Victor Orta, ex assistente di Monchi, ecco spuntare il nome di Ramon Planes, poco conosciuto segretario tecnico del Barcellona, curiosa definizione che da quelle parti si usa per inquadrare il ruolo per l’appunto del direttore sportivo. Planes lavora, come spesso succede per le squadre della Liga, lontano dai microfoni e dalle telecamere. È stato tanti anni all’Espanyol, poi ha seguito Pochettino al Tottenham, poi è passato da Elche, Rayo Vallecano e Getafe ed è approdato al Barcellona nel 2018.

Il profilo, scrive “Il Romanista” oggi in edicola, ricalca esattamente l’identikit tracciato da Ryan. L’altro particolare da sottolineare rivelato dal quotidiano è che a questi incontri sta prendendo parte anche un non meglio identificato dirigente apicale del gruppo Toyota, una delle massime cariche europee. Il che significa che forse il contributo che la grande casa automobilistica giapponese nell’avventura romana di quello che in teoria è “solo” un distributore, sia pure uno dei più grandi su scala mondiale, potrebbe essere più significativo di quello che è lecito immaginarsi. I marchi Friedkin e Toyota ormai viaggiano di pari passo. Magari anche su Roma.

Fonte: Il Romanista