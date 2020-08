Schick, il Lipsia lo molla. In corsa Leverkusen ed Herta Berlino

AS ROMA NOTIZIE – Il Lipsia appare deciso a rinunciare a Patrik Schick, attaccante di proprietà della Roma quest’anno in prestito al club tedesco.

La squadra allenata da Nagelsmann vantava un diritto di acquisto a titolo definitivo del calciatore ceco a fronte di un corrispettivo di 28 milioni di euro, diventati 29 dopo la qualificazione in Champions League della formazione teutonica.

Il Lipsia, tuttavia, non è disposto a pagare tale cifra ma, come riferito dalla Bild, il futuro di Schick potrebbe comunque essere in Bundesliga. Il giocatore, infatti, sarebbe finito nel mirino di Hertha Berlino e Bayer Leverkusen, con questi ultimi alla caccia di un sostituto del partente Havertz.

Fonte: Bild