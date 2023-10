ROMA-FROSINONE 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a sorridere, battendo per 2 a 0 il Frosinone all’Olimpico. Decisivi i gol di Lukaku e Pellegrini, assistiti da Dybala con due passaggi illuminanti.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i ciociari nel match valido per la settima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – Il Frosinone non tira praticamente mai nello specchio.

Mancini 6,5 – Dalle sue parti i ciociari non riescono mai ad affondare. Si fa sempre sentire, puntuale nelle chiusure.

Cristante 6,5 – Gioca bene da libero, dando più solidità a un reparto arretrato orfano di ben due titolari.

Ndicka 5,5 – Primo tempo molto negativo, con il Frosinone che sfondava spesso dalla sua parte. Meglio nella ripresa, ma la prestazione non è ancora sufficiente.

Karsdorp 6 – Gioca con attenzione. Meglio quando deve coprire che quando deve offendere. Dal 70′ Kristensen sv.

Bove 6 – Primo tempo un po’ deludente, cresce alla distanza. Gli manca un pizzico di qualità, ma la sostanza c’è.

Paredes 6,5 – Anche lui gioca meglio nella ripresa: quando i ritmi degli avversari calano esce fuori la sua qualità.

Pellegrini 7 – Ancora non al top della condizione, oggi però ce la mette tutta e sfodera una prestazione più che sufficiente per intensità messa in campo. Manca ancora un po’ di qualità, ma nel finale segna un gol pesante che chiude il match. Dall’85’ Aouar sv.

Spinazzola 6 – Partita non disprezzabile, ma non spinge come dovrebbe e potrebbe. Le fasce laterali avrebbero bisogno di due propulsori, che al momento però la squadra non ha né a destra né a sinistra.

Dybala 7 – Prestazione altalenante, con quale errore non da lui, ma intensa e impreziosita da due assist geniali quanto decisivi. Dal 91′ Azmoun sv.

Lukaku 7 – La squadra continua ad assisterlo con poca continuità ed efficacia, lui è comunque in grado di capitalizzare al massimo i pochi palloni gestibili in area.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma fa il suo, battendo il Frosinone senza soffrire particolarmente ma nemmeno senza incantare., Oggi però contavano i tre punti, che sono finalmente arrivati.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini