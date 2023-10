DI FRANCESCO: “Abbiamo creato problemi alla Roma, loro bravi a concretizzare le occasioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei ciociari ai microfoni dei giornalisti:

Cosa le dispiace maggiormente di oggi?

“Penso sia limitante dire che il Frosinone abbia creato poco, abbiamo smesso di palleggiare nella ripresa, abbiamo creato molto e potevamo segnare gol. La Roma ha concretizzato le occasioni avute”.

Il gol arriva subito dopo il cambio dell’assetto tattico.

“Ero obbligato a fare un cambio, avevo solo Lusuardi che non aveva mai giocato e ho scelto un’altra strada. Abbiamo creato molte difficoltà alla Roma, volevamo togliere le loro fonti di gioco. Se tu crei e non fai gol, parliamo dei soliti discorsi, la Roma ha qualità. Il Frosinone ha tanti giovani, non dimentichiamo il percorso che stiamo facendo, abbiamo avuto il coraggio di essere alti. Ho dovuto fare un cambio obbligatorio”.

Rimpianti per le occasioni non sfruttate?

“Per me c’è sempre l’angolo di tiro, basta prendere la porta. Mi dispiace per l’occasione di Brescianini che poteva dare l’1-1”.

I giovani del Frosinone?

“Sono soddisfatto del loro approccio, dico loro che devono divertirsi e cercare di fare la partita. Oggi la sensazione è che la squadra sia stata consapevole di quello che aveva fatto, c’è rammarico perché il piano tattico è saltato dopo l’infortunio di Romagnoli ma abbiamo comunque creato difficoltà alla Roma, ci teniamo la prestazione”.

Questa prestazione è considerabile come un altro passo nel vostro percorso?

“Sì, deve darci forza. Per 70’ abbiamo fatto bene anche con il Napoli, siamo cresciuti sotto diversi aspetti. Peccato nell’essere stati frettolosi negli ultimi 20’ nel preparare le giocate”.