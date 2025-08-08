Roma, Gasp chiede un altro centravanti: può arrivare anche senza la partenza di Dovbyk

Bisogna essere forti lì davanti. Il diktat di Gasperini è servito, e ora sta a Massara eseguire i desiderata dell’allenatore di Grugliasco. Oltre al trequartista di sinistra, il tecnico ha espressamente chiesto al ds anche un altro centravanti. Perchè Dovbyk non lo convince pienamente e Ferguson si porta dietro tante incognite dal punto di vista fisico.
Per questo Gasp gradirebbe avere un altro rinforzo lì davanti. E non è detto che l’arrivo di un nuovo attaccante debba essere necessariamente legato alla cessione dell’ex Girona. Se Dovbyk dovesse trovare un estimatore pronto a spendere i 30-32 milioni richiesti dalla Roma, allora l’investimento in attacco potrebbe essere anche più consistente (Gasperini vorrebbe tanto riallenare Hojlund, ma sul danese al momento è forte il pressing del Milan).
Massara è al lavoro: i tentativi in prestito con diritto di riscatto per Fabio Silva, attaccante che può giocare sia da prima che da seconda punta, sono indicativi di come sia questa la formula con cui il direttore sportivo spera di acquistare un nuovo centravanti, magari più mobile e duttile, che possa agire in diverse posizioni del reparto avanzato.
Fabio Silva dunque sarebbe un completamente dell’attacco più che una vera alternativa a Dovbyk: la Roma ci sta provando, a prescindere dalla possibilità di ritrovarsi con un’offerta per l’ucraino (tutt’altro che da escludere) nelle prossime settimane. Se poi Artem dovesse salutare, allora il tentativo per un altro centravanti di spessore consolidato verrebbe fatto sfruttando i soldi incassati dalla cessione del numero nove. Ma Gasp è stato chiaro: ora arriva il periodo più caldo del mercato, e la Roma va rinforzata soprattutto lì davanti.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Non servono i giocatori capaci a fare tutto e niente, o due al prezzo di uno. Mi auguro che almeno questo DS abbia il coraggio e le capacità per puntare su uno forte, ma veramente forte a sinistra. Che sappia giocare con tutti e due i piedi, veloce e che sappia dribblare! Senza tecnica non è calcio è atletica leggera…
Io prenderei Marcos Leonardo…però la concorrenza è nutrita
Su di lui ci sono Manchester Utd, City, PSG, Barcellona , Real Madrid , Bayern Monaco , Benfica, CHELSEA, MONACO E COMO….mi hanno detto che i direttori sportivi di queste società si incontrano un una sala d’attesa di un hotel in una località segreta, e a colpi di karatè e Kick Boxing si stanno contendendo le prestazioni sportive di sto fenomeno che ci ha snobbati…i pugni sono talmente forti che Chuk Norris ha esclamato: mincxxx..
Dovbyk non si muoverà da Roma e fare minimo 25 gol solo in campionato quest’anno..
Ma la pista mikautadze ??? 25m ed e un buon giocatore e puo giocare ruoli diversi in attaco.
Un altro centravanti è ASSOLUTAMENTE necessario proprio per i motivi citati nell’articolo: Dovbyk non è particolarmente adatto al gioco di Gasp e Ferguson è un’incognita: se si dovesse fare male, non possiamo restare con Artem come unico centravanti. Fabio Silva ok ma solo come terzo centravanti.
Dobvik non è adatto al gioco di nessuno.
A meno che non abbia una squadra come il Girona di due anni fa,dove i compagni lo mettevano mille volte davanti alla porta vuota.
Ma così siamo capaci tutti…
Fabio Silva ha un grosso problema: è stato (stra)pagato 40M cinque anni fa.
Poi non sapendo cosa farsene l’hanno prestato (4 volte) fino a ieri in mezza europa.
Dovunque è andato è rimasto nel limbo, segnando pochissimo, poi ha imbroccato mezzo campionato decente col las palmas (capirai, 10 gol) e ora per incanto diventa un pezzo pregiato per il quale non bastano manco i 20M offerti dal Borussia.
insieme a nzonzi pagato 27 milioni (anche se poi si capì che fu un regalo di Monchi alla sua ex squadra dove poi tornò l’anno dopo) questo è l’acquisto più nosense che io ricordi nella nostra storia!
In certi ruoli non abbiamo ancora il titolare (esterno sinistro alto o meglio ala sinistra) e andremmo in cerca di un altro centravanti, oltre a Ferguson e Dovbyk?
Ipotesi poco credibile, a meno che non si riesca a piazzare Dovbyk a qualche amatore, altrimenti penso che la coppia d’attacco sarà quella. Certamente non fa impazzire di gioia, ma la società punta su Gasperini proprio per farla lievitare, tecnicamente ed economicamente.
MIKAUTADZE lo prendi in prestito con Obbligo di riscatto e sarebbe il centravanti ideale x il gioco del Gasp dato che potrebbe giocare anche più largo a Sx…..
Come trequartista di piede Dx ECHEVERRI sarebbe l’ideale ma la vedo dura col City… NENÈ anche se tecnicamente è 2 gradini in meno dell’argentino ma è veramente tanto veloce e potrebbe dare una grossa mano…. Tra i due dello Shaktar invece decisamente KEVIN..
Per il centrocampo non sono d’accordo che siamo apposto perché Pisilli lo considero un Jolly che potrebbe giocarci o fare il trequartista… Lì serve un altro giocatore di gamba e tigna a dare una mano a Cristante Konè e El Aynaoui. Mi accontenterei anche di riprendermi in prestito DOUATH che in 4 mesi ha dimostrato di essere un buon prospetto…
A Sx invece il segnale di Gasperini è stato Chiaro, Salah-Edine non rientra nei piani quindi a meno che vuoi spostare lì Elsharawy serve un rinforzo. GODSEN sarebbe un usato garantito e magari si organizza uno scambio di prestiti con Pellegrini che vedo di difficile collocazione in mezzo al campo……
17 gol 30 milioni ( i bonus non sono scattati), non mi sembra così male ( più 4 assist)
Ma possibile che non abbiamo un reparto scouting in grado di trovare un giovane di belle speranze in un mercato sudamericano/africano/asiatico/est Europa che costi poco e sia disposto a fare il terzo attaccante? Magari poi peschi il jolly e prendi un futuro campione.
se mettiamo insieme tutti gli attaccanti (e i mln che ci hanno speso) che sono arrivati a trigoria negli ultimi anni, forse uno buono ci viene anche…
❤️🧡💛
fermo restando che fergusson come movimenti mi ha fatto vedere che è di un’altra pasta rispetto a dovbyk è vero che sul piano della tenuta fisica è un’incognita.
un centravanti serve, perché l’ucraino, per usare una formula gentile, non è adatto al gioco di gasp.
diciamo così…
Nene e Krstovic e s’abbracciamo! Poi se vendiamo Pellegrini e Kumbulla prenderei un forte mediano anche non conosciutissimo ma scelto da Gasperini.
all’atalanta i giocatori li pagavano tutti i sette/otto milioni solo qua vogliono tutti sui 30…
Osimhen Vlahovic lautaro e Dzeko hanno fatto meno gol di Dovbyk al primo anno in Italia
Dzeko!! 🤣🤣🤣
Uguale a Dovbyk! 🤣🤣🤣
Due gocce d’acqua! 🤣🤣🤣
comunque il terzo centravanti serve e non è una novità
Credo che sia la prima volta in vita mia che vedo un giocatore trattenuto dopo l’allenamento ad imparare i fondamentali tecnico/tattici da scuola calcio.
E adesso mi direte: eh ma i movimenti di Gasp so complicati…
Ok.
Perchè solo lui, in una rosa peraltro piena de ragazzini, ha bisogno delle ripetizioni?
Domande che, evidentemente, chi vaneggia di scarpe d’oro non si è mai fatto.
chi non si accorge che gli mancano i fondamentali è perchè non ha idea di cosa siano i fondamentali
all’ inizio dello Spalletti ter il pelato fece reimpostare la postura del corpo durante la fase difensiva ( cosa che si impara alle scuole calcio) a TUTTI i difensori, a campionato inoltrato ( era gennaio). Il fatto che non te lo ricordi tu, non significa che non sia già successo. Ogni allenatore decide cosa è meglio per la squadra e, lavorare su cose specifiche non è fantascienza.
Prendere un “terzo” centravanti o uno che sostituisca Dovbyk non è per niente la stessa cosa, perché nel primo caso puoi accontentarti di un profilo “base” come Fabio Silva, mentre nel secondo devi andare a prendere un titolare sicuramente (anche se nel calcio non vi è certezza) più forte dell’ucraino.
Se prendi il “terzo” senza prima cedere Dovbyk allora deve essere a spesa quasi zero, altrimenti poi anche cedendo l’attuale centravanti in cassa non ti avanzerebbe molto e lì si va a botte di 35/40 mln per dei semplici prospetti.
Quindi spero che per chi di dovere le idee siano chiare e che se c’è stato un input di fare a meno di Dovbyk si faccia il possibile per farlo in fretta.
Chiaramente non verranno mai a dircelo a noi se le cose stanno così, anche e soprattutto per non fare precipitare la quotazione di Artem.
secondo me il problema non esiste nel senso che Dovbyk non lo vuole nessuno a più di 30 milioni, quindi prepariamoci ad un profilo base come hai detto tu. Che poi tante volte sono meglio e più sicuri dei profili alti…
La quotazione precipita se sei un giocatore mediocre.
Esempio Osimhen: ha fatto i numeri a colori per due anni per andar via dal Napoli, l’hanno mandato in prestito per disperazione. Scaduto, l’hanno subito rivenduto a 75M, di cui 40 subito e il resto in due anni, più 5 di bonus, piu il 10% di rivendita futura e 30M di penale in caso di vendita in Italia.
Perchè? Perchè Osimehn è forte, a differenza di qualcun altro che non lo cercano manco i parenti.
Per me,oltre al trequartista di sinistra (o come si dice), ha bisogno,a prescindere, anche di un altro centrocampista…..
