Roma, Gasp chiede un altro centravanti: può arrivare anche senza la partenza di Dovbyk

Bisogna essere forti lì davanti. Il diktat di Gasperini è servito, e ora sta a Massara eseguire i desiderata dell’allenatore di Grugliasco. Oltre al trequartista di sinistra, il tecnico ha espressamente chiesto al ds anche un altro centravanti. Perchè Dovbyk non lo convince pienamente e Ferguson si porta dietro tante incognite dal punto di vista fisico.

Per questo Gasp gradirebbe avere un altro rinforzo lì davanti. E non è detto che l’arrivo di un nuovo attaccante debba essere necessariamente legato alla cessione dell’ex Girona. Se Dovbyk dovesse trovare un estimatore pronto a spendere i 30-32 milioni richiesti dalla Roma, allora l’investimento in attacco potrebbe essere anche più consistente (Gasperini vorrebbe tanto riallenare Hojlund, ma sul danese al momento è forte il pressing del Milan).

Massara è al lavoro: i tentativi in prestito con diritto di riscatto per Fabio Silva, attaccante che può giocare sia da prima che da seconda punta, sono indicativi di come sia questa la formula con cui il direttore sportivo spera di acquistare un nuovo centravanti, magari più mobile e duttile, che possa agire in diverse posizioni del reparto avanzato.

Fabio Silva dunque sarebbe un completamente dell’attacco più che una vera alternativa a Dovbyk: la Roma ci sta provando, a prescindere dalla possibilità di ritrovarsi con un’offerta per l’ucraino (tutt’altro che da escludere) nelle prossime settimane. Se poi Artem dovesse salutare, allora il tentativo per un altro centravanti di spessore consolidato verrebbe fatto sfruttando i soldi incassati dalla cessione del numero nove. Ma Gasp è stato chiaro: ora arriva il periodo più caldo del mercato, e la Roma va rinforzata soprattutto lì davanti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini