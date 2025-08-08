ULTIMA ORA – Ferguson è tornato ad allenarsi in gruppo, ok per Everton-Roma

Buone notizie sul fronte Evan Ferguson: l’attaccante irlandese oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo giorni in cui il calciatore aveva svolto lavoro differenziato per un risentimento muscolare.
Nulla di preoccupante dunque per il centravanti giallorosso, che dunque punta a esserci domani pomeriggio nel test amichevole contro l’Everton, in programma alle ore 16 italiane.
Redazione GR.net
La Roma cerca davanti uno forte e leggo che c’è una disponibilità dello United di dare in prestito Hojlund che ha caratteristiche che si sposano con il gioco del Gasp. E’ una punta centrale che sa giocare anche sulla fascia. L’operazione che Massara sta tentando con il City per l’argentino Echeverri è in stallo perchè la società inglese lo vuole solo dare in prestito secco mentre l’altra società di Manchester è disponibile al prestito con l’eventuale diritto di riscatto per il danese peraltro ventiduenne che risponde pertanto alle caratteristiche del nuovo corso giallorosso che vuole gente giovane. Una soluzione da valutare e possibilmente in fretta.
