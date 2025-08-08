Roma, sale Eguinaldo (ma si fa male). C’è anche Kevin nel mirino

Caccia apertissima all’esterno sinistro d’attacco. Dopo aver perfezionato l’acquisto di Ziolkowski, Massara si concentrerà sull’arrivo di una seconda punta veloce e in grado di creare superiorità numerica. Il preferito sarebbe stato Echeverri, ma il City continua a fare muro.
Ecco perchè il ds giallorosso sta iniziando a spostare le sue attenzioni altrove, mettendo il mirino su due giovani brasiliani dello Shakthar Donetsk. Il nome al momento più gettonato è quello di Eguinaldo, 20 anni, esterno di piede destro che fa della velocità e dell’uno contro uno i suoi punti di forza. Il club ucraino è pronto a cederlo per 15-20 milioni, prezzo alla portata delle casse di Trigoria.
Quello che potrebbe complicare la possibile trattativa per Eguinaldo però è l’infortunio occorso al calciatore nel corso della partita di ieri contro il Panathinaikos, gara valida per il terzo turno preliminare della qualificazione alla prossima Europa League. Subentrato dalla panchina al 73′, il brasiliano ha accusato un problema muscolare apparso piuttosto serio dopo uno scatto bruciante e una conclusione verso la porta. Da capire dunque quanto sarà grave il suo infortunio.
L’altro nome che piace a Massara è quello di Kevin Santos Lopes de Macedo, meglio noto come Kevin, 22 anni, anche lui esterno offensivo di piede destro dello Shakhtar. Qui però i problemi sono due. Il primo è che gli ucraini lo valutano addirittura 40 milioni di euro. Il secondo è legato anche stavolta alle condizioni fisiche dell’attaccante lo scorso 2 agosto ha riportato un infortunio al menisco e al momento il suo rientro in campo è incerto.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Quello “bono” è Kevin, giocatore che ritengo pazzesco e finalmente un funambolo nella Roma che fa con la palla quello che vuole.
2 infortunati…..ma siamo scemi o ci considerano tali ????Non credo a nulla…..
Esatto. Molto forte Kevin. Equinaldo…boh.
È infortunato.anche questo e ancora non rientra da un menisco….
Se non erano infortunati valevano 80, anzi facciamo 100 e siamo apposto! senza sconti!
Giovani e rotti sicuramente sarà uno di loro..
Nene e basta!!!
sarebbe il migliore di tutti quelli detto, ed esattamente cio che ci serve
Lasciamo stare i sogni esotici e andiamo su solide realtà, che mancano solo 2 settimane all’inizio del campionato e come si è visto mercoledì sera l’attacco della Roma è in alto mare.
Dovbyk è un sopportato, Ferguson un reduce, El Sharawi una Mummia egizia, Baldanzi da calcetto, Dybala desaparecido, soltanto Soule’ ha dato segnali di vita. Un po’ poco per pensare in grande.
Zenò che vuol dire Ferguson un reduce ?
E per pensare in grande tu vorresti Laurentié?
kevin costa 40/45
e anche rotto , figuriamoci sano quanto costava
però se non si qualificano all’ Europa League c’è lo sconto di 10 milioni, e allora lì mi ci ficcherei a capofitto
kevin di altro livello
eguinaldo un Elsha giovane né carne né pesce
MA.GA.RA Kevin.
se s’è fatto male è già nostro 😂
ma uno forte, sano e conosciuto, mai?????
Il problema e’ che uno forte, sano e conosciuto non lo compri con il badget della Roma!
Un menisco si è fatto …mamma mia come state
Bares nel 94 dopo essersi operato al menisco , dopo una settimana giocò tutta la finale fino ai calci di rigore.
Un menisco. ..
Serve un esterno “esplosivo”, veloce e che “strappi” ribaltando l’azione. Possibilmente non soggetto ad infortuni.
Se sono forti vanno acquistati tutti e due, la cosa più consona da fare è inserire Dovbik nella trattativa, il giocatore ucraino più conguaglio….co na fava du piccioni 💅
sarebbe la cosa più saggia, in tal modo sarebbe più vicino alla sua famiglia e soffrirebbe meno.
ancora .. ma basta . tra un pò si inizia e ancora così stiamo .
Eduardo Conceição è l’investimento che vorrei vedere a sinistra, finchè si può ancora prendere.
Ha 15 anni, prima di un paio d’anni non sarà pronto per affrontare il grande calcio. Pure a me piacerebbe un investimento simile, ma serve gente già pronta.
Nusa…….ci vuole per fare il salto di qualità
Speriamo non venga, non darebbe valore aggiunto su quella fascia, Echeverri é 5 volte meglio
sarebbero soldi buttati e poi il prossimo anno non sapremmo dove piazzarlo in prestito…
Ma perché Massara non va direttamente al C.T.O a prendere i calciatori neanche deve andare in giro e la Roma risparmierebbe anche i soldi dei voli, ma dai ma che stiamo scherzando , io aspetto sempre la fine della campagna acquisti per esprimere un mio commento poi vedremo , per adesso aspettiamo e speriamo noi tutti
Al “…ma chi c@##o me l’ha fatto fà??” di Gasperini mancano ore se non minuti…….
“Sale ma si fa male”. che ha fatto? è caduto dalle scale?
ma quali 15-20M????
questo vale 4M su transfermarket..
ma.pijassero per i fondelli qualcun altro
E certo, le quotazioni le dà il mitico Transfermarkt, ovvero i tifosi iscritti al sito, mica le società…
passare da nene dorgeles a questo è come dalla cioccolata alla m….
Prendiamo un panchinaro dello shaktar a 20 milioni? Questo è il piano? Mi costringono contro il mio volere a sperare che si sia fatto male sul serio. Così mi avete ridotto. Campagna acquisti senza logica. Spesi quasi 60 milioni per due giocatori normali( e sono buono) e ora stai alla canna del gas chiedendo l’elemosina su un ruolo troppo importante che rimarrà scoperto o al massimo tappato con qualche scarto. Massara però è il top, ce lo invidiano tutti, anche il Rennes. Spolliciate pure.
Io continuo a dire di prendere Nene del Salisburgo.
decisamente il migliore di tutti quelli nominati
Con i 45 milioni di Kevin, non di meno considerato che i 40 offerti dal Fulham sono stati rifiutati, ci prendi esterno e centrocampista. Ce lo vedo proprio Massara offrirne 45 per un giocatore dello Shaktar, come no…
ma poi dico ma che programmazione è questa ? il 23 inizia il campionato . dovbyk se non va quando vorrebbero sostituirlo ? manca ancora un centrocampista ( martinelli , nardoni , o’riley ? ) , esterno sinistro ( kevin , nene dorgeles , tzolis ? ) . si sbrigassero
Francamente tra Dorgeles e Eguinaldo sceglierei il primo, questo a prescindere dall’infortunio del secondo.
E comunque se abbiamo cercato Echeverri allora perché non provarci per Bae Jun Ho che è anche lui un trequartista che può giocare in fascia ed è veramente bravo.
Detto questo in generale piuttosto che buttare soldi su giocatori improbabili meglio un prestito tipo quello che abbiamo ottenuto dal Milan la scorsa stagione (Saelemaekers) per tamponare la falla a sinistra.
ferguson, kevin e krstovic? dove si firma?…..
hojlund e vlahovic mai nella vita, senza fame, senza rabbia agonistica e con ingaggi assurdi…..
Prendiamo Echeverri alle condizioni del City, e poi all’assalto di Kevin.
Kevin più forte ma costa tanto
se Eguinaldo vale 15-20, allora Kevin dovrebbe costare 60-70!!!
Ci sono 3 categorie di differenza tra i due, Kevin con il piede destro sa fare praticamente tutto, è veloce, ha fisico, è innamorato della palla ma di quelli che il più delle volte saltano l’uomo, come lui e Wesley si aprirebbero sempre spazi per gli attaccanti dal momento che obbligano sempre le difese al raddoppio e ha solamente 22 anni.
Eguinaldo è per forza una pista falsa!
Famo sto sforzo e pijamo NENE
🙏🙏🙏
Io mi spello le mani verso tutti voi che conoscete perfettamente KEVIN e EGUINALDO…
Non so che lavoro fate nella vita, ma mi invidio..
Figurati, c’è gente che ha già eletto a crack definitivo Echeverri che ha giocato dieci minuti in premier.
Un profilo assolutamente analogo ad Eguinaldo (ma sicuramente costa meno ed è potenzialmente un crack, secondo me) è Giorgi Kvernadze del Frosinone.
22 anni esterno sinistro di piede destro, alto 1,88 ma molto veloce ha realizzato in stagione 3 gol e 5 assist, tutti molto belli, li trovate su Youtube. L’ho visto giocare (sono abbonato) è partito riserva e si è imposto come titolare durante la stagione.
Pensavo non interessasse poiché è extracomunitario (è georgiano) però Eguinaldo è anche lui extracomunitario e la serie B non è inferiore alla premier Li’ha ucraina.
Eguinaldo è un giocatore mediocre che non aggiunge niente…non brilla neanche nel grande campionato Ucraino
Mi chiedo……come mai ‘sti brasiliani sempre allo Shaktar vanno? #Saverio ne sai qualcosa?
nn li conosco certo per 2 giocatori che giocano in ukraina valutazioni molto alte. in ogni caso a sx serve un titolare pronto e forte e di certo sotto i 30 mln nn trovi nessuno che sia una certezza. poi ci serve il centravanti e anche liì vedo costi elevati ma bisogna investire sennò sarà dura per tutti in primis gasperini che sta chiaramente per esplodere viste le interviste…
