Roma, sale Eguinaldo (ma si fa male). C’è anche Kevin nel mirino

Caccia apertissima all’esterno sinistro d’attacco. Dopo aver perfezionato l’acquisto di Ziolkowski, Massara si concentrerà sull’arrivo di una seconda punta veloce e in grado di creare superiorità numerica. Il preferito sarebbe stato Echeverri, ma il City continua a fare muro.

Ecco perchè il ds giallorosso sta iniziando a spostare le sue attenzioni altrove, mettendo il mirino su due giovani brasiliani dello Shakthar Donetsk. Il nome al momento più gettonato è quello di Eguinaldo, 20 anni, esterno di piede destro che fa della velocità e dell’uno contro uno i suoi punti di forza. Il club ucraino è pronto a cederlo per 15-20 milioni, prezzo alla portata delle casse di Trigoria.

Quello che potrebbe complicare la possibile trattativa per Eguinaldo però è l’infortunio occorso al calciatore nel corso della partita di ieri contro il Panathinaikos, gara valida per il terzo turno preliminare della qualificazione alla prossima Europa League. Subentrato dalla panchina al 73′, il brasiliano ha accusato un problema muscolare apparso piuttosto serio dopo uno scatto bruciante e una conclusione verso la porta. Da capire dunque quanto sarà grave il suo infortunio.

L’altro nome che piace a Massara è quello di Kevin Santos Lopes de Macedo, meglio noto come Kevin, 22 anni, anche lui esterno offensivo di piede destro dello Shakhtar. Qui però i problemi sono due. Il primo è che gli ucraini lo valutano addirittura 40 milioni di euro. Il secondo è legato anche stavolta alle condizioni fisiche dell’attaccante lo scorso 2 agosto ha riportato un infortunio al menisco e al momento il suo rientro in campo è incerto.

Giallorossi.net – T. De Cortis