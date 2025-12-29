ROMA-GENOA 3-1: le pagelle

La Roma torna a vincere e lo fa battendo 3 a 1 il Genoa di De Rossi. Decidono i gol realizzati da Soulè, Konè e Ferguson, tutti messi a segno nel primo tempo. Nel finale ininfluente rete di Ekhator.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i liguri nel match valido per la diciassettesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Partita decisamente poco impegnativa per Mile, che assiste da spettatore per quasi tutto il match.

Mancini 7 – Partecipa sempre all’azione offensiva della squadra, come dimostra il gol del raddoppio giallorosso. Difensivamente è una certezza. Dal 72′ Ghilardi sv.

Ziolkowski 7 – Regala l’involontario quanto decisivo assist per il gol che stappa la gara. Il ragazzo ha qualità e personalità, deve solo avere tempo per crescere.

Hermoso 7 – Vorremmo tutti una pubalgia come la sua: gioca una delle sue partite migliori, mettendo in campo sostanza e vigoria.

Celik 6,5 – Accompagna con costanza l’azione dalla destra, sdoppiandosi con costanza tra attacco e difesa.

Konè 8 – Illumina in mezzo al campo e trova anche la via del gol. Gigantesco.

Cristante 7 – Preziosissimo nel lavoro sporco in mediana, ma bravo anche a far girare il pallone. Sommariva con un miracolo gli nega un super gol. Dal 72′ Pisilli sv.

Wesley 7 – Stantuffo. Duetti convincenti con Dybala, coppia inedita che convince e, specie nel primo tempo, strappa applausi. Dall’84’ Rensch sv.

Soulè 7,5 – Mattatore della serata con un gol e tante giocate pericolose. Acciaccato, lascia il campo a inizio ripresa. Dal 56′ El Shaarawy 6,5 – Qualità al servizio della squadra.

Dybala 7 – Gli manca solo il gol. Condizione fisica crescente, regala giocate che infiammano l’Olimpico.

Ferguson 7 – Deve avere sempre questa fame. Sommariva gli nega un gran bel gol, ma subito dopo lascia il segno con una rete meno appariscente e un po’ fortunosa ma ugualmente importante.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. La Roma gioca un gran primo tempo e poi gestisce, chiudendo al meglio questo 2025.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini