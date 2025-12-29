ROMA-GENOA 3-1: le pagelle

La Roma torna a vincere e lo fa battendo 3 a 1 il Genoa di De Rossi. Decidono i gol realizzati da Soulè, Konè e Ferguson, tutti messi a segno nel primo tempo. Nel finale ininfluente rete di Ekhator.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i liguri nel match valido per la diciassettesima giornata di campionato:
Svilar 6 – Partita decisamente poco impegnativa per Mile, che assiste da spettatore per quasi tutto il match.
Mancini 7 – Partecipa sempre all’azione offensiva della squadra, come dimostra il gol del raddoppio giallorosso. Difensivamente è una certezza. Dal 72′ Ghilardi sv.
Ziolkowski 7 – Regala l’involontario quanto decisivo assist per il gol che stappa la gara. Il ragazzo ha qualità e personalità, deve solo avere tempo per crescere.
Hermoso 7 – Vorremmo tutti una pubalgia come la sua: gioca una delle sue partite migliori, mettendo in campo sostanza e vigoria.
Celik 6,5 – Accompagna con costanza l’azione dalla destra, sdoppiandosi con costanza tra attacco e difesa.
Konè 8 – Illumina in mezzo al campo e trova anche la via del gol. Gigantesco.
Cristante 7 – Preziosissimo nel lavoro sporco in mediana, ma bravo anche a far girare il pallone. Sommariva con un miracolo gli nega un super gol. Dal 72′ Pisilli sv.
Wesley 7 – Stantuffo. Duetti convincenti con Dybala, coppia inedita che convince e, specie nel primo tempo, strappa applausi. Dall’84’ Rensch sv.
Soulè 7,5 – Mattatore della serata con un gol e tante giocate pericolose. Acciaccato, lascia il campo a inizio ripresa. Dal 56′ El Shaarawy 6,5 – Qualità al servizio della squadra.
Dybala 7 – Gli manca solo il gol. Condizione fisica crescente, regala giocate che infiammano l’Olimpico.
Ferguson 7 – Deve avere sempre questa fame. Sommariva gli nega un gran bel gol, ma subito dopo lascia il segno con una rete meno appariscente e un po’ fortunosa ma ugualmente importante.
GIAN PIERO GASPERINI 7 – Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. La Roma gioca un gran primo tempo e poi gestisce, chiudendo al meglio questo 2025.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Sara’ fracico, ma Dybala e’ il calcio ed il calcio non e’ freddi numeri ne’ la playstation ma divertimento e fantasia. Wesley e Zio: grazie Massara. Ferguson vale due volte l’ olandese ma gli va dato tempo e peccato non sia nostro ( ed anche questo incide dulla testa del ragazzo ) . Ddr uno di noi , sempre
Dybala è sempre stato il calcio, giocatori così non hanno limiti, sono solo alcuni tifosi da bar che scrivono e dicono corbellerie tanto per dire qualcosa … ma sono cose che abbiamo già visto in passato, sappiamo conviverci
distrutti i liguri
magnifico gasp 💛♥️
Dove sono i fenomeni che dicevano che Frendrup sia un centrocampista da prendere?? Se è quello che abbiamo visto stasera Frendrup sta bene dove sta e mi tengo Pisilli aldilà del gol subito su deviazione che può succedere a tutti.
La partita è stata senza storia dopo pochi minuti, troppo netta la differenza dei valori in campo. Ad ogni modo modo ho avuto modo di notare che Wesley schierato a sinistra perde spesso un tempo di gioco,consentendo così recuperi che altrimenti non ci sarebbero. Fosse per me, metterei il brasiliano a destra e Rensch sulla sinistra.
anche io
kone’, nel primo tempo MOSTRUOSO. il
secondo tempo in calo, e tutta la squadra
ne ha risentito. il migliore. poi, buona prova di soule ‘, anche ferguson ha lottato, forse ha capito cosa vuole gasperini da lui. lo zio acquista sicurezza,
buono. gli altri, tutti sopra la sufficienza piena. bene così.
un buon anno a tutti i tifosi giallorossi.
sfr. ❤️🧡💛
Tanto ma tanto bravi ragazzi. Un bel finale 2025. 💛❤️
Bravi tutti con tutte le “attenuanti” der primo tempo der Genoa. (sicuramente aggravanti pe’ DDR). Bella la sintonia Dybala-Wesley, benissimo Mati è Manu e m’è piaciuto puro er polacchetto. Avanti così, mò vedemo chi ariva a gennaio.
Migliori in campo in assoluto Koné, Ferguson e Soulé, tra i migliori anche Dybala e poi comunque bravissimi tutti.
kone stratosferico…
ottima e convincente partita, abbiamo fatto ciò che ci si aspettava di fare.
complimenti a tutti e Buon Anno di speranze per tutti! Sempre Forza Roma
Mah diciamo che avrei dato almeno mezzo punto in più a Dybala e mezzo voto in meno a Ferguson
speriamo che la società dia a gasp quel che vuole gasp!! daje!!!
Visto che è fine anno possiamo fare un piccolo bilancio che, a dispetto dei vari disfattisti del sito, vede la ROMA con il maggior punteggio dell’anno solare 2025 con 82 punti (49 Sir Claudio e 33 Gasp). Questo vuol dire che i ragazzi non sono queste “pippe” che alcuni descrivono. Anzi ci sono, fortunatamente, margini di miglioramento sia in attacco che a centrocampo e questo, secondo me, è positivo perché se la Società riesce ad integrare/sostituire alcuni giocatori nel mercato di gennaio possiamo lottare a tutto titolo per un posto in UCL.
Auguri a tutti i tifosi di buon anno nuovo e DAJE ROMA DAJE
