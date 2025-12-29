SOULÈ: “Era importantissimo vincere oggi. De Rossi è una leggenda, lo ringrazio”

Mati Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
MATI SOULÈ A SKY SPORT
La squadra voleva questa vittoria…
«Era importantissimo oggi, ci servivano i tre punti. Siamo lì e dobbiamo migliorarci quando giochiamo con le squadre sopra di noi. Ma il campionato è lunghissimo, abbiamo chiuso un 2025 molto positivo e dobbiamo continuare così».
Il giro di De Rossi a fine partita?
«È stato importante per il mio arrivo. È una leggenda e lo ringrazio tanto».
