SOULÈ: “Era importantissimo vincere oggi. De Rossi è una leggenda, lo ringrazio”

Mati Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

MATI SOULÈ A SKY SPORT

La squadra voleva questa vittoria…

«Era importantissimo oggi, ci servivano i tre punti. Siamo lì e dobbiamo migliorarci quando giochiamo con le squadre sopra di noi. Ma il campionato è lunghissimo, abbiamo chiuso un 2025 molto positivo e dobbiamo continuare così».

Il giro di De Rossi a fine partita?

«È stato importante per il mio arrivo. È una leggenda e lo ringrazio tanto».

