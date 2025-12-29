FERGUSON: “Testa bassa e lavorare, devo dimostrare quello che valgo e oggi l’ho fatto”

Evan Ferguson parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
FERGUSON A SKY SPORT
Un giudizio sul suo momento nel campionato italiano?
«Testa bassa e lavorare duro, quando gioco devo dimostrare quanto valgo e oggi ci sono riuscito».
Che idea ti sei fatto del calcio italiano?
«È completamente diverso da quello inglese. Per me è stato un salto importante, ma era un’esperienza che volevo provare e mi sto ambientando sempre di più».
Redazione GR.net
speriamo che tra lui e Gasp la frattura si ricomponga
Dipende da lui. Il Gasp vuole gente che dà l’anima sempre. Ne punisce uno per educare altri venti. Lasciate lavorare il Gasp e dategli la gente che chiede
Un gol e un assist nel primo tempo, che è stato quello giocato, non sono poca roba.
Anche fisicamente mi pare che Ferguson stia facendo passi avanti. Sono sempre più convinto che Gasperini lo abbia criticato pubblicamente per vedere la sua reazione e da questo punto di vista mi pare che l’irlandese stia dando delle risposte.
Zenone, d’accordo con te. Tra i due, sebbene Ferguson non sia nostro, chi proverei a vendere e’ Dovbyk. Il primo è giovane e con ampi margini di crescita alla corte del Mister. A fine prestito lo valuterei e deciderei per l’acquisto o meno; tanto non è che il costo del prestito, se lo ridai indietro a gennaio, te lo dimezzano. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Per me sei forte. Ma ovviamente deve convincersi Gasp e darti continuità. Ultime partite da titolare 4 gol e 2 assist…o sbaglio?
