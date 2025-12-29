FERGUSON: “Testa bassa e lavorare, devo dimostrare quello che valgo e oggi l’ho fatto”

Evan Ferguson parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

FERGUSON A SKY SPORT

Un giudizio sul suo momento nel campionato italiano?

«Testa bassa e lavorare duro, quando gioco devo dimostrare quanto valgo e oggi ci sono riuscito».

Che idea ti sei fatto del calcio italiano?

«È completamente diverso da quello inglese. Per me è stato un salto importante, ma era un’esperienza che volevo provare e mi sto ambientando sempre di più».

Redazione GR.net