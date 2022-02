Roma, già partita la caccia al regista: c’è Hojbjerg, il fedelissimo di Mou

AS ROMA NEWS – La Roma stenta a decollare, con la squadra che sta addirittura facendo peggio dell’anno scorso: la squadra di Mourinho ha sette punti in meno di quella guidata da Fonseca.

Il motivo del flop individuato dall’allenatore è fondamentalmente uno: a questa Roma manca un regista capace di guidare in campo. Non a caso l’acquisto di quel tipo di giocatore era stata la prima richiesta del tecnico una volta arrivato a Trigoria.

Non è un segreto che Mou voleva Xhaka, e Granit (o chi per lui) non è arrivato né a giugno né a gennaio. Senza l’uomo che detta i tempi di gioco la Roma è molto spesso costretta a ricorrere al lancio lungo. Senza un adeguato schermo di protezione davanti alla difesa ancor più spesso si cerca di saltare il centrocampo e fare un gioco “di posizione”.

Per questo in estate partirà di nuovo l’assalto a quel regista. E insieme a Granit Xhaka, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri), c’è il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, 26 anni, danese, ex Bayern Monaco e Southampton, che con Mourinho ha giocato molto bene al Tottenham.

Mou lo stima, Hojbjerg ha detto che è stato l’allenatore con cui si è trovato meglio. Il danese ha contratto lungo (2025) e un valore di mercato importante, però la sua situazione con gli Spurs è peggiorata. Con l’arrivo di Antonio Conte ha giocato regolarmente ma senza mantenere l’alto livello precedente. L’arrivo di Bentancur, che in campo occupa una posizione simile, potrebbe favorire la sua partenza in estate.

