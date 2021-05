Roma già pazza di Mourinho: a Testaccio compare il murale dello “Specialone” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Non si placa l’euforia a Roma per l’arrivo sulla panchina giallorossa di José Mourinho.

Altra prova dell’entusiasmo dei tifosi giallorossi è il murale che è stato realizzato a Testaccio dall’artista Harry Gleb, che raffigura il tecnico portoghese con addosso una sciarpa giallorossa, mentre è alla guida di una Vespa 50 Special.

Chiaro il riferimento al soprannome di Mourinho, lo Special One, ribattezzato per l’occasione “Specialone“, come viene riportato sulla livrea della Vespa.

Cresce dunque l’attesa nella Capitale per l’arrivo del nuovo allenatore: l’hype è a livelli altissimi, così come le speranze di vedere una Roma finalmente competitiva con l’arrivo di Mou a Trigoria.