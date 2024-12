ROMA, GOL E SORRISI

AS ROMA NEWS – La cura del dottor Ranieri funziona. La Roma, dopo il poker calato al Lecce in campionato, rifila un rotondo 3 a 0 al Braga in Europa, punteggio fin troppo striminzito per la mole di occasioni create nel corso dei novanta minuti di match. La formula senza centravanti funziona, e con questo sistema la Roma riesce a creare gol e occasioni.

I portoghesi reggono solo per i primi dieci minuti, poi il gol di Pellegrini, tornato titolare proprio quando tutti parlavano di lui quasi come un ex, stappa il match. I giallorossi iniziano a macinare gioco, il Braga si impaurisce e comincia a concedere palle gol a ripetizione. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo, è proprio questa la nota meno lieta della serata: le troppe occasioni fallite, alcune davvero gigantesche, dagli attaccanti giallorossi.

Il capitano avrebbe avuto l’occasione di rendere la sua serata memorabile, ma dopo il rasoterra con cui ha sbloccato il match fallisce in piena area un paio di palloni alla sua portata. Poi è Soulè a divorarsi l’impossibile dalle parti di Matheus. E allora ci pensa un Saud in formato Cafu a spegnere le velleità dei portoghesi con un destro sotto la traversa dopo una bell’inserimento sulla fascia. Come se non bastasse l’arabo, diventato un autentico beniamino del pubblico romanista, ha il merito di far espellere l’estremo difensore del Braga, mettendo ancora più in discesa una partita senza storia.

Paradossalmente gli ospiti si rendono pericolosi proprio in inferiorità numerica, con la Roma che concede qualche ripartenza di troppo ai portoghesi. Ma è un peccato veniale. Nel recupero c’è gloria anche per Hermoso, altro calciatore che Ranieri punta a ritrovare dopo un avvio di stagione intermittente. Chi invece si è preso in mano la Roma sono Hummels, sempre più leader difensivo, e Manu Konè, un gigante in mezzo al campo. Se anche Dybala e Dovbyk, oltre a Soulè, dovessero ritrovare la via del gol, questa squadra potrebbe ancora riuscire a togliersi qualche soddisfazione in una stagione travagliatissima. Per Ranieri le sfide sono ancora tante. Questo è solo l’inizio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

