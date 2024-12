ZALEWSKI: “La cura Ranieri sta funzionando. Pellegrini si meritava questa serata. Il contratto? Penso solo a giocare”

NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista nel post partita di Roma-Braga, gara vinta dai giallorossi per 3 a 0. Ecco le sue parole:

La cura Ranieri sta funzionando?

“Sì, sicuramente. Noi lavoriamo per serate come queste. Lorenzo se lo merita, è un bravo ragazzo, è un professionista, penso che ce lo meritiamo tutti come squadra, ma soprattutto i tifosi”.

Avete riallacciato il rapporto con i tifosi?

“Sicuramente, io ho sempre detto che se i tifosi si comportano così c’è un motivo. È stato brutto periodo per me e Lorenzo, ma anche per tutta la squadra. Siamo contenti della prestazione di oggi e speriamo di ripeterla”.

Sul contratto in scadenza…

“Io cerco di giocare a pallone, su quello che succede fuori ci pensano altre persone”.

La trasformazione della Roma è data da una questione tattica o mentale?

“Io penso un po’ tutto. Sicuramente la vittoria trovata contro il Lecce ci ha aiutato tanto questa sera e come ho detto, dobbiamo continuare su questa strada perché ce lo meritiamo noi e soprattutto i tifosi”.

