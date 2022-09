ROMA-HELSINKI 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa la Roma sfrutta la superiorità numerica andando a vincere in scioltezza sull’Helsinki col punteggio di 3 a 0.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio sv – Partita da spettatore, praticamente mai impegnato per tutta i 90 minuti. L’unica conclusione dei finlandesi infatti si stampa sul palo.

Mancini 6 – L’avversario è modesto, lui non brilla ma porta a casa la sufficienza.

Ibanez 6 – Ammonito nel corso del primo tempo, all’intervallo Mou preferisce lasciarlo fuori. Dal 46′ Smalling 6 – Entra per assistere all’uno-due firmato Dybala e Pellegrini. Poi deve solo svolgere l’ordinaria amministrazione.

Vina 6 – Schierato come centrale di sinistra, spinge più che difende anche considerata la situazione della partita. Dal 46′ Dybala 7,5 – Gli bastano pochi secondi per sbloccare il match e permettere alla Roma di chiudere il match in scioltezza. Campione.

Karsdorp 6 – Non una gran partita, ma la facilità della sfida gli semplifica le cose. In futuro però servirà molto di più.

Matic 6,5 – Dirige bene le operazioni, cerca anche la strada del gol. Giocatore prezioso.

Cristante 6 – La sua arma migliore, il tiro dalla distanza, la sfodera solo in un’occasione. Poi Mou lo toglie per fare spazio a Mady. Dal 63′ Camara 6 – Voglioso, si fa applaudire dall’Olimpico con qualche buona giocata.

Spinazzola 6 – La brillantezza dei tempi migliori è ancora lontana, ma lui non si scoraggia e cerca di accendere la luce con qualche sgasata.

Zaniolo 7 – Gli manca il gol. Per il resto gran bella partita, condita con un assist e mezzo per le reti di Pellegrini e Belotti. Dal 76′ Abraham sv.

Pellegrini 7 – Giocatore tanto criticato, ma anche oggi guardi il tabellino e ti rendi conto di quanto sia decisivo: assist, gol e tutti a casa. Dal 69′ Bove 6 – Entra in campo a partita praticamente finita, ma fa il suo con bel piglio.

Belotti 7 – Sta lentamente recuperando la forma migliore, ma i segnali che manda oggi sono tutti positivi, fino al meritato primo gol in giallorosso. Bene così.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La sua Roma ha bisogno che gli interpreti migliori tornino in condizione per esprimersi al meglio. La squadra appare ancora troppo Dybala dipendente, e il 3 a 0 è condizionato da una partita giocata per 75′ in superiorità numerica. Ma la vittoria larga e comoda resta indiscutibile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini